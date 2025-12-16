Harfuch ofrece chamba: Así puedes postularte para ser Agente de Investigación y ganar 32 mil pesos al mes

La SSPC lanzó la convocatoria para integrar a la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia. (Fotoarte El Financiero)

¿Estás en busca de un empleo? La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) abrió la convocatoria para integrar la primera generación de Agentes de Investigación e Inteligencia, con un salario mensual neto de 32 mil pesos, además de prestaciones competitivas.

La dependencia, encabezada por Omar García Harfuch, informó que el objetivo es reclutar a jóvenes profesionales con vocación de servicio público, interesados en fortalecer las capacidades de investigación policial del país. Para ello, dio a conocer los requisitos y las etapas que conforman el proceso de selección.

Uno de los aspectos más relevantes de la convocatoria es que los aspirantes no necesitan contar con experiencia previa en criminalística ni haber desarrollado una carrera policial; basta con ser profesionales titulados o contar con cédula profesional.

Además del sueldo de 32 mil pesos mensuales, las vacantes también ofrecen prestaciones como afiliación al ISSSTE, acceso a créditos del FOVISSSTE, seguro de vida institucional, estancias infantiles, ahorro solidario y aguinaldo de 40 días.

La dependencia agregó que buscan perfiles para integrar cuatro ejes de especialización dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana:

Investigación de campo.

Investigación y análisis de gabinete.

Capacidades para procesar el lugar de intervención.

Gestión jurídica.

Los aspirantes deberán cumplir con ciertos requisitos académicos, físicos y administrativos, y pasar un proceso de selección.

Requisitos para ser Agente de Investigación en la SSPC y ganar 32 mil mensuales

De acuerdo con la convocatoria lanzada, estos son los requerimientos necesarios para participar y convertirse en Agente de Investigación e Inteligencia:

Ser mexicana/o, sin otra nacionalidad.

Tener de 23 a 35 años cumplidos.

Tener la licenciatura concluida en áreas como Derecho, Criminalística, Criminología, Psicología, Seguridad Pública, Informática, Ingeniería en Sistemas, Ciencias Forenses, Contaduría, Economía, Actuaría, Estadística o disciplinas afines.

Estatura mínima: mujeres 1.50 m. y hombres 1.60 m.

Buen estado de salud física y mental.

Agudeza visual 20/20 - sin lentes 20/40 con lentes.

No consumo de drogas ni alcoholismo.

Sin antecedentes penales ni procesos judiciales.

Sin antecedentes en comunidades para adolescentes.

Constancia de no antecedentes penales.

Constancia de no deudor alimentario.

Constancia de no inhabilitación.

No estar inhabilitado ni haber sido destituido como servidor público.

No ser deudor alimentario ni haber sido sancionado por delitos de género.

Servicio Militar Nacional (hombres).

Disponibilidad para cambio de residencia y cambios rotativos.

Registro para participar en la convocatoria para Agentes de Investigación e Inteligencia (paso a paso)

Los aspirantes deberán realizar el registro en línea, el cual estará habilitado hasta cubrir el número de plazas disponibles, a través de la siguiente liga: reclutamiento.sspc.gob.mx.

Una vez que ingreses a la página, da clic en Regístrate aquí y llena los campos solicitados para generar tu usuario y contraseña. El sistema te brindará tu usuario y contraseña (recuerda que tu usuario es el correo con el que te registras y la contraseña es el RFC con homoclave). Los candidatos deben cargar la documentación básica, en formato PDF y con un tamaño máximo de 1MB.

Los documentos requeridos son:

Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional).

Acta de nacimiento.

CURP.

Título o cédula profesional de licenciatura.

Constancia de no antecedentes penales (federal y estatal).

Constancia de no deudor alimentario.

Constancia de no inhabilitación.

Declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo.

Certificado médico de institución pública.

Cartilla militar liberada.

Currículum vitae con foto y firma.

Comprobante de domicilio.

Constancia de situación fiscal.

3 cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral).

2 fotos tamaño infantil (color, mate, fondo blanco).

Luego del proceso de validación de los documentos enviados, la SSPC enviará un correo con los datos para acudir a una cita presencial en la sede regional correspondiente. Ahí se realizará una evaluación física, médica y de valores, además de evaluaciones de control de confianza.

Posteriormente, la secretaría informará los resultados y si los candidatos fueron aceptados o no para formar parte de un curso de capacitación inicial, el cual tendrá una duración de nueve meses en internamiento con 1200 horas de formación.

Durante los nueves meses que dure el curso, se otorgará una beca de 5 mil pesos mensuales, además de alojamiento y alimentos sin costo para quienes reciban el proceso de formación.