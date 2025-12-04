Jornada laboral de 40 horas: ¿Cuándo entraría en vigor y en qué año se reducirían las horas de trabajo?

Será hasta 2027 cuando la reducción gradual de la reforma laboral comience hasta llegar a las 40 horas en 2030. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

El Gobierno federal envió la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, propuesta que llegó al Senado para darle trámite antes de su aprobación y entrada en vigor.

La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que se construyó en consenso, aunque un grupo de trabajadores inconformes se quejó por su implementación de manera gradual, pues querían jornadas laborales de 40 horas de inmediato.

¿Cuándo entraría en vigor la reforma para reducir gradualmente la jornada laboral a 40 horas?

El Gobierno prevé que la reforma al artículo 123 constitucional sea aprobada en el primer semestre de 2026. De acuerdo con el proceso legislativo, la propuesta debe ser avalada en el Senado y en la Cámara de Diputados, para que posteriormente la mayoría de congresos locales realicen lo propio antes de su promulgación y entrada en vigor.

El próximo año (2026) será el “periodo de transición”, según el Gobierno federal, pues los empleadores deberán comenzar a tomar medidas para la eventual reducción de la jornada.

“El año 2026, los meses posteriores a la aprobación legislativa correspondiente fungirán como un periodo de adecuación para que las y los empleadores y las personas trabajadoras organicen, planeen, adapten y puedan así consolidar procesos productivos en la nueva disponibilidad de tiempos”, apuntó Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social.

¿Cuándo comenzará la reducción de la jornada laboral?

La reducción será gradual y será hasta 2030 cuando miles de trabajadores tengan una jornada laboral de 40 horas, sin que sus salarios deban verse disminuidos.

La iniciativa contempla que, a partir del 1 de enero de 2027, ocurra la primera reducción de la jornada. El calendario presentado por la STPS establece lo siguiente:

2027: de 48 a 46 horas laborales.

de 48 a 46 horas laborales. 2028: de 46 a 44 horas.

de 46 a 44 horas. 2029: de 44 a 42 horas.

de 44 a 42 horas. 2030: de 42 a 40 horas.

¿Habrá una modificación sobre las horas extras?

La reducción de la jornada laboral no será el único cambio en materia laboral en los próximos años. El Gobierno también consideró realizar ajustes en las horas extras.

Se propone incrementar el total de horas extraordinarias que una persona trabajadora puede realizar por semana, de 9 a 12 horas.

Este cambio, al igual que la reducción de la jornada laboral, será paulatino. Según la propuesta:

2028: 10 horas extraordinarias.

10 horas extraordinarias. 2029: 11 horas extraordinarias.

11 horas extraordinarias. 2030: 12 horas extraordinarias.

“Trabajar horas extras siempre será decisión de las y los trabajadores”, dijo Marath Bolaños.