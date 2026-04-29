Dictan prisión preventiva a alcalde de Tlalnepantla, Morelos: Es acusado de violación contra adolescente

En un hecho que ha sacudido la estructura política del estado de Morelos, la Fiscalía Regional Oriente informó que un juez de control ha dictado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra de Jorge Armando “N”, actual presidente municipal de Tlalnepantla, municipio de Morelos.

El funcionario es señalado como probable responsable de los delitos de violación, corrupción de personas menores de edad y abuso sexual agravado, cometidos presuntamente en contra de un adolescente.

Los hechos que derivaron en la captura del edil ocurrieron el pasado sábado 25 de abril. De acuerdo con los reportes oficiales de la investigación, el alcalde Jorge Armando “N” fue sorprendido por elementos de la policía en un predio ubicado estratégicamente a orillas de la carretera que conecta los municipios de Yautepec y Tlayacapan.

La intervención policial se produjo en condiciones de flagrancia, lo que permitió el aseguramiento inmediato del servidor público. Tras ser puesto a disposición de las autoridades competentes, el juez de control calificó de legal la detención, validando los procedimientos realizados por los agentes aprehensores y dando inicio formal a las etapas del proceso penal que hoy lo mantienen tras las rejas.

Durante la audiencia inicial, el agente del Ministerio Público especializado formuló la imputación formal por los tres delitos mencionados. Ante la gravedad de las acusaciones y la naturaleza de la víctima (menor de edad), el juzgador determinó que el imputado deberá permanecer internado en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Además, se estableció un plazo para el desahogo de la audiencia de vinculación a proceso, donde se definirá si existen elementos suficientes para continuar con el juicio.

Un aspecto que ha generado una fuerte controversia en la opinión pública es la composición del equipo legal de Jorge Armando “N”. La defensa del alcalde está encabezada por Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, quien anteriormente se desempeñó como vicefiscal Anticorrupción en el estado, acompañado por dos ex agentes del Ministerio Público. La presencia de ex funcionarios de alto nivel en la fiscalía dentro de la defensa del imputado ha puesto la lupa sobre el caso, exigiendo una transparencia absoluta por parte del Poder Judicial.

La polémica sobre el “consentimiento” y el Marco Legal

A raíz de la detención, diversos comunicadores y sectores de la sociedad civil han difundido versiones que pretenden presentar el caso bajo una luz distinta. Algunos argumentos sugieren que la víctima, un adolescente de 14 años, mantenía una relación de amistad previa con el alcalde y que los actos habrían sido “consensuados”.

Sin embargo, expertos en la defensa del Interés Superior de la Niñez han sido enfáticos en señalar la improcedencia de estos argumentos como atenuantes. En el marco legal mexicano, y específicamente en delitos de índole sexual contra menores de edad, el concepto de “consentimiento” es inexistente o está viciado por la asimetría de poder, la madurez emocional y el desarrollo cognitivo de la víctima.

En este contexto, surge el debate sobre la figura del estupro, definido en el Código Penal Federal (Art. 262) como la cópula con una persona mayor de 15 pero menor de 18 años, obtenida mediante engaño.

No obstante, en el caso del alcalde de Tlalnepantla, las imputaciones de violación y abuso sexual agravado implican niveles de violencia o aprovechamiento que superan la figura del estupro, especialmente considerando que la víctima tiene solo 14 años, situándolo en una categoría de protección reforzada por las leyes nacionales e internacionales.

Síndica encabeza temporalmente la administración municipal de Tlalnepantla, Morelos

El subsecretario de Gobierno de Morelos, Miguel Ángel Peláez, informó que, tras la detención del alcalde de Tlalnepantla, Jorge Armando “N”, la síndica Marisa Contreras García asumió la conducción del Ayuntamiento conforme a la Ley Orgánica Municipal.

Precisó que el encargo puede mantenerse hasta por 90 días; en caso de que el alcalde no pueda retornar el presidente suplente ocupará el cargo.