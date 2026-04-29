ASF desconoce a gestores y advierte sanciones por intermediación irregular

La ASF cuenta con políticas de integridad y controles orientados a prevenir cualquier conducta que pudiera constituir una falta al marco normativo.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en estricto apego al marco normativo que rige sus funciones de fiscalización superior, informa que toda interlocución para con las Entidades fiscalizadas se realiza única y exclusivamente a través de las y los funcionarios que fungen como enlaces institucionales y que fueron formalmente designados por la persona titular de cada Ente, por lo que cualquier comunicación, requerimiento, notificación o gestión derivada de los procesos de fiscalización se conduce exclusivamente por medios oficiales y queda debidamente documentada.

En este sentido, la ASF no sostiene relación, gestión o vínculo alguno con intermediarios de ningún tipo, despachos particulares, consultores externos, asesores privados ni terceros que se ostenten como representantes de los entes auditados, ya sean del orden federal, estatal o municipal.

En consecuencia, se advierte que cualquier comunicación, información o documentación que sea enviada o recibida por personas físicas o morales que, sin tener carácter de enlace oficial, pretenda atribuirse representación, mediación o influencia ante esta Auditoría Superior, no será considerada y será sancionada de conformidad con la normativa aplicable.

En este sentido, se exhorta respetuosamente a los titulares y enlaces de los entes fiscalizados a:

Reportar de inmediato cualquier acercamiento de personas o despachos que se ostenten como gestores ante la ASF. Verificar que toda comunicación recibida provenga de los canales institucionales oficiales. Abstenerse de proporcionar información, documentación o recursos a intermediarios no acreditados.

Al respecto, es de destacar que la ASF cuenta con políticas de integridad y controles orientados a prevenir, detectar y dar inicio a las denuncias correspondientes ante cualquier conducta que pudiera constituir una falta al marco normativo.

Cualquier acto de presión o presunta vinculación con la ASF podrá denunciarse por WhatsApp al número 55 9919 0553 o a través de nuestro sitio web www.asf.gob.mx.

La fiscalización superior es una tarea compartida. Con la participación responsable de las y los servidores públicos, el respeto a la legalidad y el uso de los canales institucionales, refrendamos la convicción que nos une: Un México sin corrupción es posible.