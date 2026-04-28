ASF informa a Diputadas y Diputados cómo ejecutará sus nuevas facultades para vigilar el gasto público

El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández, estuvo en reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

En reunión de trabajo con integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a las y los diputados la ruta operativa para aplicar las nuevas atribuciones derivadas de la reciente reforma en materia de fiscalización.

El Auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, señaló que estos cambios representan una transformación en el actuar institucional. “Hoy contamos con herramientas para investigar de manera inmediata, sancionar con mayor contundencia y actuar desde el momento en que se detecta una irregularidad”, afirmó, al subrayar que “Un México sin corrupción es posible”.

Por su parte, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, destacó que la reforma fortalece a la Auditoría con herramientas para combatir la corrupción y mejorar la rendición de cuentas.

En tanto, el diputado Javier Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, subrayó que la coordinación con el Poder Legislativo es clave para garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos.

El Auditor Superior de la Federación explicó que el nuevo marco legal permitirá iniciar investigaciones directas, imponer sanciones por la falta de información y presentar denuncias en tiempo real, con el objetivo de lograr una fiscalización más oportuna y efectiva.

Asimismo, se detallaron las atribuciones funcionales que permitirán poner en marcha estas facultades, entre ellas auditorías integrales, mayor uso de inteligencia de datos, ampliación en la cobertura del gasto público y mecanismos de denuncia ciudadana con seguimiento efectivo.

Durante el encuentro también se presentó al equipo responsable de las áreas que integran la nueva estructura institucional, orientada a fortalecer el proceso de auditoría, la investigación, el análisis de datos y la atención ciudadana.