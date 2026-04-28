Grupo Televisa triplica sus ganancias netas; reporta aumento anual de 222.6%

Grupo Televisa, el gigante de medios mexicano, inició el primer trimestre del 2026 con un desempeño financiero sólido, al reportar que entre enero y marzo de este año, su utilidad neta se triplicó al pasar de 319.8 millones de pesos a mil 31.9 millones de pesos, lo que significó un aumento de 222.6 por ciento anual.

“Este aumento reflejó principalmente un aumento de mil 247.9 millones de pesos en la participación en la utilidad de asociadas y negocios conjuntos; una disminución de 119.3 millones de pesos en otros gastos, neto un aumento de 533.1 millones de pesos en la utilidad de operación antes de otros gastos neto y una disminución de 34.4 millones de pesos en impuestos a la utilidad”, explicó la empresa.

En su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa comandada por Alfonso de Angoitia Noriega, detalló que este avance estuvo acompañado por ingresos que sumaron 14 mil 512 millones de pesos en el primer cuarto del año, atribuidos a un aumento en su base de suscriptores dentro de su segmento residencial, así como a una mayor tracción en servicios móviles, lo que compensó presiones en otras líneas de negocio.

En el desglose de sus operaciones, los servicios residenciales mostraron una mejora secuencial con un alza de 0.9 por ciento anual, mientras que el segmento empresarial destacó con un crecimiento de 30 por ciento, apalancado por la firma de nuevos contratos tanto en el sector público como privado.

“Los ingresos de los Servicios Residenciales continuaron mejorando secuencialmente y aumentaron 0.9 por ciento año contra año. Los ingresos de nuestros Servicios Empresariales aumentaron 30 por ciento, principalmente por la firma de nuevos proyectos en el sector público y privado, y el momento de reconocimiento de los ingresos de un proyecto importante”, puntualizó Grupo Televisa.

La disciplina financiera también se reflejó en el resultado neto, ya que, hasta el 31 de marzo de 2026, la utilidad neta atribuible a los accionistas ascendió a mil 31 millones de pesos, lo que representó un incremento de 222.6 por ciento respecto al trimestre inmediato anterior.

¿Cuál es el EBITDA de Grupo Televisa?

En términos del flujo operativo (EBITDA, por sus siglas en inglés), la compañía de contenidos audiovisuales más grande de habla hispana, registró un crecimiento de 47.2 por ciento al situarse en mil 665 millones de pesos, comparado con los mil 131 millones reportados en el mismo lapso de 2025.

Finalmente, Grupo Televisa detalló que en el primer trimestre de 2026, invirtieron “aproximadamente 141.9 millones de dólares (2 mil 491.7 millones de pesos) en propiedades, planta y equipo como inversiones de capital”.