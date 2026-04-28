Hasta 35 mil en VIP: Lista OFICIAL de precios de los boletos de Karol G en el Estadio GNP

Se compartieron los precios oficiales de los boletos para conciertos de Karol G en México. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Los precios de los boletos para los conciertos de Karol G en México ya fueron revelados, a unos días de que inicie la preventa, y hay entradas que alcanzan hasta los 35 mil pesos en el Estadio GNP Seguros.

El regreso de ‘La Bichota’ fue anunciado durante el cierre de su participación en el festival Coachella 2026, y poco después compartió las primeras fechas de su gira en Estados Unidos y México.

Además del valor de los boletos, también se dieron a conocer los mapas de los recintos, divididos por secciones.

¿Cuándo son los conciertos de Karol G en México?

La primera cita de Karol G en México es el viernes 6 de noviembre en el Estadio BBVA, en Monterrey, Nuevo León.

El segundo compromiso de ‘La Bichota’ en nuestro país es el viernes 13 de noviembre en el Estadio GNP Seguros, en la CDMX.

Karol G anunció su gira 2026 tras su presentación en Coachella. (Foto: EFE)

¿Cuáles son los precios de los conciertos de Karol G en el Estadio GNP?

Los precios de los boletos para el único concierto de Karol G (hasta el momento) en la CDMX van desde poco más de 1,300 pesos hasta más de 35 mil pesos.

Además, existen algunas entradas a las cuales se les pueden sumar paquetes VIP, por ejemplo en General A y General B. Cabe destacar que algunas zonas tienen distintos costos, aunque no se especificó la razón.

Estos son los precios de los tickets:

Personas con discapacidad: 1,848 pesos

Naranja C: 1,228 - 1,350 y 1,985 pesos

Verde C: 2,046 - 2,455 y 3,534 pesos

Naranja B: 2,703 - 3,136 - 3,450 - 3,784 y 4,402 pesos

Verde B: 3,331 - 3,931 - 3,997 - 4,700 y 5,270 pesos

GNP: 4,737 - 5,780 - 6,158 - 7,224 y 8,172 pesos

General B: 1,848 pesos

General A: 4,943 pesos

Pits: 12,264 pesos

En el caso de los boletos con paquetes VIP, los costos son:

VIP Papacito (General B): 8,348 pesos

VIP Carolina (General A): 13,038 pesos

VIP Latina Foreva (Zona GNP): 19,425 pesos

VIP Ivonny Bonita (Zona GNP): 20,735 pesos

VIP 200 Copas (Pit izquierdo): 35,979 pesos

Costos oficiales del concierto de Karol G en Monterrey

Los precios de los boletos para el concierto de Karol G en el Estadio BBVA, en Monterrey, también varían dentro de la misma zona. Los costos son los siguientes:

Personas con discapacidad: 1,835 pesos

Pte. Baja: 3,658 y 4,755 pesos

Pte. Alta Plus: 3,088 y 4,278 pesos

Pte. Alta: 2,840 y 3,935 pesos

Ote. Baja: 3,658 y 4,755 pesos

Ote. Alta: 2,840 y 3,935 pesos

Ote. Alta Plus: 3,088 y 4,278 pesos

Norte Baja: 1,959 - 2,790 y 3,199 pesos

Norte Alta: 1,835 - 2,455 y 3,162 pesos

Norte Gral: 1,550 pesos

Club Seat Ote y Pte: 4,687 - 5,625 y 6,562 pesos

Cancha VIP A y B: 5,394 pesos

Pits: 12,276 pesos

Con los paquetes VIP el costo se modifica a:

VIP Papacito (cancha general): 8,335 pesos

VIP Carolina (A y B): 13,402 pesos

VIP Latina Foreva (Pte. Baja): 18,555 pesos

VIP Ivonny Bonita (Pte. Baja): 19,865 pesos

VIP 200 Copas (Pit derecho): 35,989 pesos

Los precios en ambas fechas ya incluyen el cargo por servicio aplicado por Ticketmaster.

¿Qué incluyen los paquetes VIP para el concierto de Karol G en la CDMX?

Los paquetes VIP para la presentación de Karol G en la CDMX tienen diferentes beneficios.

VIP Papasito : Boleto en General B, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, check.in dedicado, equipo de check-in vip.

: Boleto en General B, acceso preferencial a la zona, regalo exclusivo, laminado conmemorativo, check.in dedicado, equipo de check-in vip. VIP Carolina : Todos los beneficios anteriores, excepto que el boleto es en General A.

: Todos los beneficios anteriores, excepto que el boleto es en General A. VIP Latina Foreva : Boleto en primeras filas de la sección GNP, acceso al lounge con alimentos y dos bebidas de cortesía. Photobooth. Item de merch con diseño exclusivo, foto en alfombra naranja, acceso anticipado a compra de merch oficial.

: Boleto en primeras filas de la sección GNP, acceso al lounge con alimentos y dos bebidas de cortesía. Photobooth. Item de merch con diseño exclusivo, foto en alfombra naranja, acceso anticipado a compra de merch oficial. VIP Ivonny Bonita : Todos los beneficios anteriores, expecto que tienes acceso a bar VIP durante el show y una experiencia de foto frente al escenario.

: Todos los beneficios anteriores, expecto que tienes acceso a bar VIP durante el show y una experiencia de foto frente al escenario. VIP 200 Copas: Todo lo anterior, con la diferencia de que el boleto es en zona de Pit con acceso prioritario y un pase de estacionamiento general.

¿Cuándo es la preventa de boletos para Karol G?

Como es habitual en este tipo de eventos, la preventa y la venta general de boletos comienzan pocos días después del anuncio oficial. Para Karol G, la venta anticipada está prevista para el miércoles 29 de abril a partir de las 2:00 p.m. (tiempo del centro de México).

Para acceder a esta fase es necesario contar con una tarjeta de crédito o débito Mastercard, sin importar la institución bancaria emisora.

La venta general inicia el jueves 30 de abril a la misma hora.