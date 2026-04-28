Derrumbe de casa abandonada en la colonia Roma provoca cierres viales: Descartan víctimas (VIDEO)

Un derrumbe en una casa abandonada en la colonia Roma provocó la movilización de las autoridades y dañó edificios aledaños la tarde de este martes 28 de abril.

Los hechos ocurrieron en Durango 80, al cruce con Córdoba, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la estructura cayó y dañó parte de la malla perimetral, una pared que delimita los edificios y encima de un auto particular donde no había gente.

La zona fue acordonada por las autoridades, y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil comenzaron las revisiones acompañados del personal de Bomberos de la Ciudad de México.

Por ahora no se reportan personas lesionadas, y los vecinos aseguraron que nadie habitaba el inmueble; sin embargo, las investigaciones y remoción de los escombros continúan la tarde de este martes para descartar víctimas.

La revisión y análisis también contempla los edificios aledaños, a fin de descartar daños estructurales que pongan en riesgo a los habitantes.

Protección Civil explicó que los daños se registraron en el segundo piso del inmueble, que correspondería a una bóveda catalana. Las investigaciones aún están abiertas para determinar la causa del colapso.

Si estás por la zona, considera que a corte de las 19:00 horas el tráfico es lento, y una de las alternativas viales es el Eje 2 Sur.

El colapso de una vivienda en la colonia Roma ocurre mes y medio después del derrumbe de un edificio en demolición en San Antonio Abad, donde murieron tres trabajadores en un hecho polémico por el que el Gobierno de la Ciudad de México y el de la alcaldía Cuauhtémoc se culparon mutuamente.

En ese caso, el inmueble en San Antonio Abad estaba en demolición; sin embargo, para el de la Roma no hubo proceso, y se desconoce el estado legal del edificio y a quién le pertenece.

Con información de Nmás.