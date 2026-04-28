‘La de Alito vs. Noroña’: Poncho de Nigris quiere subir a políticos en Ring Royale

Alito y Noroña tuvieron un pleito físico en el congreso (Foto: Cuartoscuro).

La segunda edición de Ring Royale se llevará a cabo en marzo o abril del próximo año en la Arena Monterrey, confirmó Poncho de Nigris, quien adelantó que le gustaría ver una pelea entre políticos, como ‘Alito’ Moreno vs. Fernández Noroña.

En entrevista con la periodista Adela Micha, el influencer y empresario regiomontano dio a conocer los primeros detalles sobre Ring Royale 2 y adelantó que Netflix lo busca para transmitir su evento, luego de que lo hizo con Supernova Strikers: Génesis.

¿Noroña vs. Alito? Poncho de Nigris habla sobre la posibilidad

Durante la conversación con Adela, Poncho aceptó su deseo de diversificar a los participantes de Ring Royale, incluso con políticos.

“A mí me gustaría subir a dos exfutbolistas profesionales. Me encantaría ver a dos políticos”, expresó. “Eso es lo que hace la diferencia”, agregó sobre la diferencia con los talentos para su concepto.

El mayor de los hermanos de Nigris aceptó que el duelo ganaría atractivo adicional en caso de tener un pleito personal: “Si traen broncas, pues estaría”.

“Tú vas a ser la promotora de los políticos para armar la de ‘Alito’ Moreno con Noroña”, bromeó hacia Adela. “Esa está buena, me la gestionas”.

El pleito de ‘Alito’ y Noroña en el Congreso va más allá de las ideas políticas. En agosto pasado tuvieron un altercado físico y constantemente han tenido diferencias en redes sociales.

Moreno y Noroña durante su pleito físico en agosto de 2025. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Poncho asegura que Supernova ‘bloqueó’ a peleadores para Ring Royale

Entre otros detalles, Poncho de Nigris aclaró la situación de Karely Ruiz, quien poco antes de aparecer en Supernova Strikers peleó en Ring Royale y firmó una cláusula que le prohibía participar en eventos similares por seis meses.

“El productor Miguel Ángel Fox nos bloqueó a mucha gente para que no pudiera participar acá”, reveló. “Les decía: ‘Los que participen en Ring Royale no van a tener oportunidad de salir en Netflix, no van a poder estar acá’”.

Poncho reveló que incluso tuvieron contacto con su sobrino Aldo de Nigris, quien rechazó el trato. “Todos pensaron que no iba a pasar nada con Ring Royale, que iba a ser un fracaso”.

Sin embargo, Poncho prefirió dejarla pelear sin que hubiera una penalización de por medio con Karely, quien tiene contrato vigente.

“El problema y las discusiones fueron malentendidos porque la prensa picó mucho y le dijeron que ‘tú eres esclava de Poncho y él hace lo que tú digas’ (...), y luego ya se arregló y ahorita estamos muy bien”, expresó.

Asimismo, dejó en claro que “Karely es agente libre y puede pelear donde ella quiera” una vez que se terminen los seis meses del contrato.

“A mí me gustaría que, en lugar de estar bloqueando gente, uniéramos fuerzas y de repente un peleador de Supernova contra uno de Royal”, expresó. “(Supernova) me ofreció pelear en la primera edición, pero me pagaba muy poco”.

Poncho de Nigris organiza Ring Royale. FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM (Isaac Esquivel Monroy)

Los planes para el próximo Ring Royale: pesos de 250 kg, Cuauhtémoc vs. Faitelson y Netflix

Luego de picos de más de 8 millones de viewers en tiempo real, Poncho de Nigris ya piensa en una cartelera con atractivo para el público por ofrecer algo diferente. Una de sus ideas es ver a personas de hasta 250 kg sobre el ring.

“La próxima edición vienen peleas de pesos completos de 250 kg., dos ‘gorditos’, y peleas muy entretenidas con gente muy viral que puede generar una historia como la de Adame y Trejo (...) como el final de un reality show”, adelantó.

También habló sobre la posible pelea entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson, en la que el periodista condicionó su participación a cambio de una donación de 10 millones de pesos.

“Se nos acercó Teletón para poder hacer esa pelea, es por una buena causa”, expresó. “Son números estratosféricos que le están metiendo para no pelear”, agregó.

Sin embargo, aseguró que Cuauhtémoc Blanco “está bien puesto” para realizar la pelea y cerrar un conflicto de hace años.

Poncho también reveló que, tras la primera edición, han aparecido más patrocinadores interesados en sumarse a Ring Royale y que Netflix podría transmitir el evento.

“Ya se nos acercó Netflix, entonces puede ser. A mí me gustó mucho por YouTube, pero ya hay acercamiento con Netflix después de ver los números (...) y no creo que se hayan quedado tan contentos con el resultado de Supernova”, opinó.