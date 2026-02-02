‘Alito’ Moreno y Noroña ‘arman bronca’ en redes tras salida de Adán Agusto: ‘Se van a ir de México’

“Les dirigía un solapador del crimen organizado”, reviró el priista Alejandro Moreno Cárdenas al morenista Gerardo Fernández Noroña, en la disputa personal ahora por el tema de la salida de Adán Augusto López como coordinador de la mayoría en el Senado.

El líder del PRI respondió al senador de Morena luego de que fuera aludido en su video charla de este domingo, al asegurar que 'Alito’ es un “canalla y miserable” que no le debe más que agradecimiento a Adán Augusto.

El también senador del PRI reviró con calificativos a Fernández Noroña, de quien se refirió como “pinche changoleón apestoso, bueno para nada”.

“Antes de pronunciar mi nombre, lávate el hocico. Pinche narcopolítico de cuarta, arrastrado y migajero del poder”, reclamó.

‘Alito’ Moreno asegura que Noroña se irá como Adán Augusto

A través de su cuenta de X, Moreno Cárdenas reprochó el supuesto agradecimiento al que se debe a Adán Augusto y tajante acusó:

“Les dirigía un solapador del crimen organizado”. “Con esos pantaloncitos deberías decírmelo de frente, pero sales huyendo, cobarde. Eres un merolico en decadencia que le sale muy caro al pueblo de México”, retó a Fernández Noroña.

“Se van a ir porque México así lo decidió. Buenos para nada, criminales. Son una basura. ¡El PRI regresará al poder y les hará pagar por todos sus delitos! ¡Sirvientes del crimen organizado!”, sentenció.

Adán Augusto anuncia su salida del Senado

Adán Augusto López Hernández ha cerrado un capítulo político de alto perfil dentro del Senado de la República. Este domingo 1 de febrero, anunció su salida como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, cargo que ejerció desde el inicio de la presente Legislatura y que conllevaba también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El cambio ocurre en un contexto en el que Morena se prepara para las elecciones intermedias de 2027, con la necesidad de consolidar su presencia territorial y asegurar victorias en gubernaturas clave. López Hernández subrayó que su decisión obedece a un replanteamiento estratégico más que a presiones internas.

Con información de Quadratín