Adán Augusto López deja coordinación de Morena: Esta es la nueva tarea del senador tabasqueño

Adán Augusto López Hernández ha cerrado un capítulo político de alto perfil dentro del Senado de la República. Este domingo 1 de febrero, anunció su salida como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, cargo que ejerció desde el inicio de la presente Legislatura y que conllevaba también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

El cambio ocurre en un contexto en el que Morena se prepara para las elecciones intermedias de 2027, con la necesidad de consolidar su presencia territorial y asegurar victorias en gubernaturas clave. López Hernández subrayó que su decisión obedece a un replanteamiento estratégico más que a presiones internas.

Aunque permanecerá como senador sin solicitar licencia, su agenda política —según sus propias palabras— se orientará ahora hacia una tarea que él considera fundamental para la proyección de su partido: fortalecer la estructura territorial morenista en regiones con alto padrón electoral.

La nueva misión de Adán Augusto López

Con su salida de la coordinación, Adán Augusto López Hernández concentra ahora su misión en el trabajo político hacia 2027. Según explicó ante medios, su foco principal será:

Trabajo territorial y organización política.

El senador señaló que su principal objetivo será recorrer las distintas regiones del país para consolidar la presencia de Morena en territorios con mayor peso electoral, en especial en la Cuarta Circunscripción, que incluye Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Este tipo de operación política de campo —históricamente clave en México para asegurar estructuras partidistas sólidas— se ha convertido en una prioridad visto el calendario electoral que se avecina. Fortalecer redes locales, ampliar la base de militancia y coordinar estrategias con gobiernos estatales afines son parte de su nueva agenda explícita.

Metas electorales rumbo a 2027

La misión declarada por López Hernández tiene un componente cuantitativo: ganar gubernaturas en disputa y mantener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. En Morena consideran que la presencia en territorio permite influir en la dinámica electoral de cara a elecciones intermedias, y Adán Augusto ha sido comisionado para contribuir a ese objetivo.

Al abandonar la coordinación, López Hernández permite que otro morenista con amplia experiencia legislativa, Ignacio Mier Velazco, asuma la conducción del bloque en el Senado y la Jucopo, lo que libera al tabasqueño para centrarse en el trabajo político-electoral fuera del pleno legislativo.

López insistió en que no busca cargos diplomáticos ni abandona su curul, sino que se enfocará en lo que considera trabajo de base para consolidar al movimiento de gobierno de cara a 2027.

La transición de Adán Augusto López Hernández responde a una estrategia de reposicionamiento político más que a un retiro. Su misión actual se desplaza del liderazgo legislativo a la operación territorial y organizacional del partido de gobierno, con el objetivo explícito de fortalecer a Morena rumbo a los comicios intermedios de 2027.