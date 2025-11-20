Ignacio Mier responde a ‘Alito’: ‘Tus alaridos no son denuncia, son diarrea verbal y nostalgia’

Mier Velasco acusó que el priista intenta conectar con los jóvenes recurriendo a la nostalgia de un partido 'que ya no existe'. (Foto: Cuartoscuro)

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, respondió a las críticas del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, con una serie de señalamientos en los que lo acusó de tener “diarrea verbal” y de dirigir un partido que, afirmó, “es hoy un cascarón”.

En su cuenta oficial de X, Mier Velasco acusó que el priista intenta conectar con los jóvenes recurriendo a la nostalgia de un partido “que ya no existe”, y le pidió moderar “su bilis” ante lo que describe como un desgaste político evidente.

“Alito con O, Moreno con P: tus alaridos no son denuncia, son diarrea verbal y nostalgia”, escribió el legislador. Añadió que “tu partido es hoy un cascarón que hace ruido sólo cuando tú lo pateas”.

Las declaraciones se dieron luego de que Moreno aseguró en conferencia de prensa el miércoles que en Morena están “cagados de miedo” tras las protestas de la Generación Z, y afirmó que los guindas “salieron más pendejos que corruptos”, en referencia al efecto político de las movilizaciones.

Ante ello, Mier Velasco también respondió a los señalamientos del priista sobre presuntos vínculos del partido en el poder con el crimen organizado.

“Hablas de ‘narco­gobierno’ como quien señala un incendio después de haber jugado con cerillos toda su vida. La tragedia es que tu memoria histórica se parece a tu liderazgo: corta, confusa y profundamente conveniente”, escribió.

El morenista cuestionó si el supuesto compromiso del priista con la ciudadanía no es, en realidad, la “corrupción institucionalizada” y la lógica del reparto electoral que caracterizó a gobiernos anteriores.

“Alito Moreno, te recomiendo moderar la bilis: no hay demagogia suficientemente ruidosa para tapar tu legado, ni insulto que te rescate del descrédito que construiste ladrillo por ladrillo. Tu berrinche no es valentía; es la última patada del vandalito que confundió destrucción con liderazgo”, sostuvo.

El líder nacional del PRI, no había respondido a las declaraciones de Mier Velasco.