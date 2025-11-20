Marcha de la Generación Z toma las calles este 20 de noviembre: Sigue aquí la movilización EN VIVO

La Generación Z convocó a una nueva marcha nacional para este jueves 20 de noviembre.

La Generación Z sale a manifestarse a las calles nuevamente en una marcha convocada para este jueves 20 de noviembre en la Ciudad de México y con ‘invitación’ a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Dicha movilización ocurre a tan solo unos días de la manifestación del sábado que terminó en agresiones y con un saldo de 100 policías heridos.

Además, coincide con el Desfile Militar de la Revolución Mexicana que cambió de ruta para no encontrarse con la movilización de los jóvenes.

¿Cuáles serán las calles cerradas por la marcha de la Generación Z?

La marcha de la Generación Z comenzará a las 11:00 horas a nivel nacional y en el caso de la CDMX será en los mismos puntos que la del pasado 15 de noviembre, por lo que terminaría en el Zócalo capitalino.

El punto de reunión desde donde partirán los contingentes será el Ángel de la Independencia. Estas serán las calles afectadas y bloqueadas a la circulación:

Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a la esquina con Avenida Juárez.

Eje Central , a la altura del Palacio de Bellas Artes.

, a la altura del Palacio de Bellas Artes. 5 de mayo.

Alrededores del Zócalo.

En el caso del Desfile de la Revolución, iniciará a las 10:00 horas y será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dará un discurso en el Zócalo capitalino.

Sin embargo, ahora no terminará en Campo Marte, sino en el Monumento a la Revolución para reducir zonas de riesgo y de posible conflicto contra los manifestantes.

Ante dicha situación, los cierres por el desfile abarcarán los accesos al Zócalo, incluida la Avenida Juárez y los alrededores del Monumento a la Revolución.

¿Qué exigen los jóvenes de la Generación Z?

La nueva marcha de la Generación Z fue convocada tras denunciar abusos policiales y detenciones arbitrarias de jóvenes quienes salieron a las calles el pasado sábado 15 de noviembre.

El objetivo principal es expresar sus inconformidades sobre seguridad, condiciones de vida, vivienda y trabajo. Además, otras de sus exigencias son las siguientes:

Creación de un mecanismo ciudadano de revocación de mandato.

de revocación de mandato. Prohibición a la injerencia partidista en los procesos políticos.

Blindar la compra y coacción del voto con supervisión independiente de programas sociales.

con supervisión independiente de programas sociales. Creación de un mecanismo ciudadano de transparencia total y un organismo independiente.

Reforma profunda al sistema de justicia , mediante un Consejo Ciudadano.

, mediante un Consejo Ciudadano. Crear una nueva estructura de representación popular en ambas Cámaras.

Eliminar privilegios.

A través de redes sociales, los jóvenes expresaron que el principal motivo de la movilización en todo el país fue tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, el pasado 1 de noviembre.