¿Qué estaciones del Metro están cerradas por marcha de la Generación Z y Desfile del 20 de noviembre?

¡Tómalo en cuenta! Habrá estaciones cerradas hasta nuevo aviso por el Desfile del 20 de noviembre y la marcha de la Generación Z. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro)

La marcha de la Generación Z y el Desfile del 20 de noviembre, por el aniversario de la Revolución Mexicana, provocarán cierres en estaciones de varias líneas del Metro.

Adrián Rubalcava, director general del Metro, informó que al arranque del servicio permanecerían cerradas las estaciones Zócalo y Allende de la Línea 2 (Cuatro Caminos–Tasqueña) y Garibaldi de la Línea 8 hasta nuevo aviso.

Como alternativas para la gente que se dirige al Centro de la Ciudad y depende de estas estaciones para llegar a su trabajo, las opciones son: Pino Suárez, Isabel la Católica, Salto del Agua, San Juan de Letrán, Bellas Artes.

El desfile del 20 de noviembre está contemplado para iniciar a las 10:00 horas, un evento que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum. En cuanto a la marcha de la Generación Z, se estima que comience a las 11:00 horas y salga de dos puntos: el Ángel de la Independencia y la estación Lagunilla de la Línea 8 del Metro.

La Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC estima que participarán 8 mil personas.

Usuarios del Metro se quejaron porque aproximadamente a las 7:00 horas las personas que estaban en la estación Garibaldi fueron desalojadas sin aviso previo, pese a los reportes sobre el punto de encuentro de manifestantes.

“Solo nos sacaron, no dieron motivo”; “Y por qué no avisan desde antes para que la gente no pierda su tiempo, increíble su pinche servicio”, señalaron algunas de las personas desalojadas.

¿Qué pasa en las Líneas 12, 5 y 9?

Los cierres no fue el único problema con el que se enfrentaron los usuarios del Metro este jueves 20 de noviembre.

Las críticas por el servicio se concentraron en la Línea 12, que corre de Mixcoac a Tláhuac. Supuestamente, los trenes se quedaron varios minutos detenidos en las estaciones, pese a que no había espacio para que más personas abordaran.

La administración del Metro no admitió alguna avería que ocasionara los retrasos, pero prometió agilizar el servicio.

“Qué onda con la Línea 12 del Metro, se viene dilatando y ya la gente se está amontonando, ya manda un metro vacío a Tezonco, agiliza los trenes”, comentó un usuario molesto.

Usuarios de la Línea 5 (Politécnico–Pantitlán) señalaron que esperaron más de seis minutos sin que llegara un tren. Algo similar ocurrió en la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya.

Para las 7:00 horas, la Línea 3 presentaba afluencia máxima, mientras que en el resto de las rutas la afluencia era alta. El tiempo de espera, supuestamente, era de 6 minutos.