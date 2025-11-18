¿CDMX te acompleta la renta? Esto dijo Clara Brugada del programa de subsidio contra la gentrificación

¿Viene un nuevo apoyo contra la gentrificación en la Ciudad de México? La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció un subsidio para apoyar a las personas que sufren de los incrementos a los precios en zonas céntricas.

Durante la entrega de viviendas a personas de pueblos originarios en Isabel La Católica y San Jerónimo, en el Centro Histórico, la mandataria capitalina explicó el derecho a la vivienda de las personas en lugares con conectividad para personas de escasos recursos.

“Hoy la política de vivienda es: Primero los pobres, y a los pobres lo mejor, y lo mejor es construir vivienda en la ciudad central, en donde tienen a pocos metros el Metro, en donde tienen agua y servicios públicos y donde no van a estar batallando para vivir mejor”, remarcó Brugada Molina.

Uno de los objetivos de la administración de Brugada en la Ciudad de México es repoblar el Centro Histórico, y la prioridad serán las personas de escasos recursos por encima de las inmobiliarias.

“Queremos que se transforme en una zona de vivienda, no solo de comercio, no solo tener lugares de cultura. Lo que queremos es que viva la gente, y que viva bien, y por eso nos hemos planteado que cada año podamos repoblar el centro. Estaríamos garantizando 3 mil viviendas anuales en el centro de la ciudad, y eso implica un gran trabajo que le encargo a la Secretaría de Vivienda, porque predios hay”, argumentó Clara Brugada.

¿Cómo sería el plan de subsidio a la renta en CDMX?

Mientras avanza la construcción de vivienda en el Centro Histórico, así como en otras zonas gentrificadas, Clara Brugada destacó que apoyarán a las personas que sufren para pagar las rentas en la Ciudad de México.

“Mientras se construye la vivienda destinada a la renta, se subsidiará a quien hace un esfuerzo por cubrirla (la renta). Lo que queremos es bajar la tensión de las rentas”, aseguró Brugada.

Con este proyecto, se busca que las personas “no pierdan el lugar donde han habitado toda su vida”, además de que este programa, que se haría con base en el Centro Histórico, sería la base para un programa más grande en toda la Ciudad de México.

“Vamos a sacar un programa nuevo de vivienda (en CDMX), que es el subsidio a la vivienda en renta”; remarcó Brugada, quien explicó que actualmente existen apoyos de hasta 4 mil pesos, pero solo aplica en casos de riesgo o de despojo.

A partir del año que viene es que comenzará este apoyo económico de subsidio a la renta para decenas de miles de personas, “con una cantidad donde ellos puedan elegir donde vivir y que sepan que el Gobierno los va a ayudar con recursos para vivir mejor”.

Así es cómo ayudará el subsidio a la renta contra la gentrificación en CDMX

Clara Brugada explicó la importancia de construir viviendas nuevas en zonas de alta gentrificación, ya que al construir en zonas “altamente tensionadas por aumento de la renta, también haya vivienda social”.

“Lo que queremos es que en las zonas donde aumentó la renta desproporcionadamente demostremos que allí entra la mano del gobierno a equilibrar las rentas, entra la mano de gobierno a construir política pública, y la ciudad es de todas y todos, y no crear guetos de exclusividad en la Ciudad de México”, aseguró Brugada.

Finalmente, aseguró que no deben haber muros que dividan a los ricos de los pobres en la capital del país.