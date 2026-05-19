EV Day 2026: la electrificación de flotillas bajo el liderazgo de Element

es uno de los principales sectores en adoptar vehículos eléctricos": Manuel Tamayo, vicepresidente ejecutivo y presidente de Element México.

La electrificación del transporte corporativo y de última milla comenzó a tomar velocidad en México, y Element Fleet Management busca colocarse al frente de esa transformación mediante financiamiento, análisis de datos, infraestructura de carga y soluciones integrales para flotas empresariales.

En el marco de la cuarta edición de EV DAY 2026 organizado por Element, Manuel Tamayo, vicepresidente ejecutivo y presidente de la compañía en México, subrayó que la electrificación dejó de ser una promesa de futuro para convertirse en una decisión estratégica de negocio que ya está transformando la movilidad en el país.

“La transición energética ya empezó. La única pregunta es, ¿quién va a liderarla?”, afirmó Manuel Tamayo ante clientes, aliados, proveedores y líderes de distintas industrias que se dieron cita en el EV Day 2026.

Durante el evento, que ya se posiciona como uno de los principales encuentros B2B de electromovilidad en México, el directivo destacó que a nivel global las ventas de vehículos eléctricos superan los 17 millones de unidades al año, con un crecimiento sostenido a doble dígito. “México no se ha quedado atrás: las ventas de modelos electrificados se han multiplicado en los últimos años y la infraestructura de carga creció más de 25 por ciento, alcanzando ya las 50 mil estaciones de carga, de las cuales el 90 por ciento son privadas”, aseguró Manuel Tamayo.

Sin embargo; advirtió que el desafío ya no es convencer a las empresas de electrificarse, sino ayudarlas a hacerlo correctamente. “Electrificar no es cambiar un vehículo, es rediseñar cómo opera la empresa”, explicó, al señalar que muchos proyectos se complican por iniciar en el lugar equivocado o con datos insuficientes.

De acuerdo con Manuel Tamayo, el error más común ha sido pensar que la infraestructura de carga es el punto de partida, cuando en realidad lo son los vehículos y su integración en la operación diaria.

“En este nuevo ecosistema, la energía deja de ser solo un costo y se convierte en un factor estratégico: ¿Dónde cargas, cuándo cargas, cómo cargas y cuánto cuesta cuando cargas? Eso define si el modelo funciona o no”, dijo.

Las flotas, añadió, están evolucionando de solo ser simples vehículos para convertirse en ecosistemas de movilidad limpia, donde convergen operación, energía y datos.

EV Day, el escaparate de la movilidad eléctrica

En esta ocasión, el EV Day 2026 realizado en la pista del Centro Dinámico Pegaso en Toluca reunió a más de 74 empresas de 18 industrias, que pudieron realizar pruebas de manejo a más de 50 vehículos eléctricos e híbridos entre autos, SUVs vehículos comerciales y hasta camiones ligeros de reparto y logística urbana.

También participaron 20 aliados estratégicos desde armadoras como BYD autos y Trucks, General Motors, Renault, Stellantis, Ford entre otras; así como firmas tecnológicas Geotab y Samsara; proveedores de infraestructura y operadores de carga eléctrica.

El presidente de Element México aseguró que el país ya vive un cambio tangible: más modelos, más inversión y empresas tomando decisiones reales. “Estamos pasando de tener proyectos piloto a la implementación, de presentaciones a operaciones”, afirmó.

Las flotas están evolucionando para ser ecosistemas de movilidad sustentable.

El EV DAY 2026 conectó a fabricantes, proveedores de energía, plataformas de datos y modelos financieros para acelerar la colaboración. “La evolución de la movilidad no ocurre en sitios, ocurre con colaboración”, concluyó Manuel Tamayo.

Con esta visión, Element México se posiciona como integrador de soluciones y plataforma que conecta movilidad con energía, con el objetivo de liderar la transformación junto a sus clientes.