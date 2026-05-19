Ébola en El Congo y Uganda activa alerta máxima de la OMS: ‘Se extiende con rapidez’

La OMS envía recursos a las dos provincias afectadas por el ébola cerca de la frontera con Uganda.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, expresó abiertamente su preocupación por la “magnitud y la rapidez” de un brote de una variante rara del ébola en el este de Congo, donde las autoridades reportaron un fuerte aumento de muertes sospechosas —a al menos 131— y más de 500 posibles casos.

El virus se propagó sin ser detectado durante semanas después de la primera muerte conocida, ya que las autoridades realizaron pruebas para una cepa más común que dieron negativo, dijeron expertos en salud y trabajadores humanitarios. El virus Bundibugyo de este brote, una variante rara, no tiene medicamentos ni vacunas aprobados.

El ministro de Salud de Congo, Samuel Roger Kamba, dijo que hay investigaciones en curso para determinar si las muertes y los 513 casos sospechosos están “realmente vinculados a la enfermedad”.

Tedros Adhanom dijo que está “profundamente preocupado por la magnitud y la rapidez de la epidemia”, y agregó que la agencia de salud de la ONU convocaría a su comité de emergencia. Señaló como motivos de alarma la aparición de casos en zonas urbanas, las muertes de trabajadores sanitarios y un importante movimiento de población.

OMS en búsqueda del paciente cero del ébola en el Congo

La OMS declaró el brote de ébola una emergencia de salud pública de importancia internacional, lo que requiere una respuesta coordinada. Se estaban enviando recursos a las dos provincias afectadas cerca de la frontera con Uganda, que ha reportado una muerte en una persona que viajó desde Congo.

El jefe del equipo de la OMS en Congo dijo que las autoridades no han identificado al “paciente cero” en el brote.

La doctora Anne Ancia también dijo que la vacuna Erbevo, utilizada contra una cepa diferente del ébola, estaba considerándose para un posible uso. Pero incluso si esa u otra es aprobada, tardaría dos meses en estar disponible.

Dentro de Congo, ahora se han confirmado casos en la capital de la provincia de Ituri, Bunia; Goma —capital de Kivu del Norte, en manos de rebeldes—; y las localidades de Mongbwalu, Nyakunde y Butembo, donde viven bastante más de un millón de personas.

OMS espera que en dos meses haya vacuna para el ébola

La OMS espera que en dos meses pueda desarrollarse una vacuna para la variante del actual brote del virus ébola en la República Democrática del Congo (RDC) que ha causado al menos 130 muertes.

“Esta tarde habrá una reunión con expertos internacionales para analizarlo, trabajamos con instituciones como la Universidad de Oxford y se habla de unos dos meses, pero ojalá podamos acelerar el proceso”, indicó en rueda de prensa la representante de la OMS en la RDC, Anne Ancia.

Por videoconferencia desde la ciudad de Bunia, actual epicentro del brote, Ancia mencionó que hay dos moléculas actualmente en estudio y especificó que la vacuna previamente cualificada por la OMS contra el ébola funciona contra la variante Zaire, causante del brote de 2019, pero no contra la detectada en el brote actual, conocida como Bundibugyo.

Ancia añadió que en los primeros días del brote hubo dificultades para confirmar que los enfermos habían contraído el ébola porque los laboratorios de la zona estaban preparados sólo para detectar la variante Zaire y no la Bundibugyo, por lo que algunos fueron considerados erróneamente contagios de malaria.

*Con información de EFE