Ébola Bundibugyo: Esto sabemos de la rara variante sin vacuna con brote en el Congo; suma 80 muertes

Brote de ébola sin tratamiento aprobado deja decenas de muertos en Congo. (EFE)

Una rara cepa de ébola, sin vacuna ni tratamiento aprobado, pudo circular sin detección durante varias semanas en el conflictivo noreste de la República Democrática del Congo antes de causar al menos 80 muertes.

Pruebas de laboratorio realizadas por el Instituto Nacional de Investigación Biomédica en Kinshasa confirmaron que el brote corresponde a la cepa Bundibugyo, informó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS). El virus solo provocó dos brotes previos: uno en Uganda, en 2007, y otro en el este del Congo, en 2012.

Autoridades sanitarias reportaron alrededor de 246 posibles casos, principalmente en las zonas de salud de Mongbwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri, cerca de la frontera con Uganda.

También investigan posibles contagios en Bunia, capital provincial, informó el Centro Africano para el Control y Prevención de Enfermedades. Cuatro muertes quedaron confirmadas entre los casos positivos en laboratorio.

El ébola figura entre las enfermedades infecciosas más letales del mundo, con tasas de mortalidad que oscilan entre una cuarta parte y casi el 90 por ciento de las personas infectadas, según la cepa y la atención médica disponible.

La cepa Zaire, descubierta en 1976 cerca del río Ébola, en lo que actualmente es la República Democrática del Congo, provocó la devastadora epidemia de África Occidental hace una década y concentró la mayor parte del financiamiento para investigación, lo que permitió el desarrollo de vacunas y tratamientos autorizados.

“El ébola Zaire fue el que recibió toda la atención, por razones muy válidas”, dijo Susan McLellan, directora de la unidad de atención biocontenida de la Universidad de Texas Medical Branch.

La especialista explicó que el desarrollo de contramedidas médicas, incluidos anticuerpos monoclonales y vacunas, presenta mucho menor avance para la cepa Bundibugyo.

McLellan señaló que los médicos probablemente considerarían el uso de remdesivir, de Gilead Sciences Inc., contra infecciones por Bundibugyo. Investigaciones de laboratorio sugieren que esta cepa podría mostrar mayor susceptibilidad al antiviral que el ébola Zaire.

¿Cuáles son los síntomas y cómo se transmite el ébola?

Los pacientes presentaron fiebre, debilidad, vómito y, en algunos casos, hemorragias, según la OMS, que añadió que varios enfermos empeoraron rápidamente y murieron.

El ébola se transmite mediante contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o materiales contaminados.

Los riesgos de transmisión pueden aumentar considerablemente en zonas donde la población carece de acceso confiable a agua potable y saneamiento, explicó McLellan, quien trabajó en África Occidental durante la epidemia de ébola entre 2013 y 2016.

“Se necesita una cantidad muy pequeña de material”, señaló, al describir cómo los fluidos corporales pueden permanecer en la piel o superficies cuando existen limitaciones para el lavado de manos y la higiene.

Aun así, expertos enfatizaron que el ébola no se propaga fácilmente mediante contacto casual y que el riesgo fuera de la región continúa bajo.

“No existe documentación de propagación sostenida del ébola fuera de África”, señalaron investigadores del Imperial College de Londres en un análisis publicado el viernes.

El estudio destacó que los casos exportados durante la epidemia de África Occidental fueron escasos y estuvieron relacionados principalmente con trabajadores de la salud.

El Congo cuenta con amplia experiencia frente a brotes de ébola tras enfrentar más de una docena de epidemias en los últimos 50 años. El último brote del país, declarado terminado en diciembre, quedó contenido en cuestión de semanas.

El gobierno congoleño informó que despliega equipos de respuesta rápida y pidió a la población evitar contacto con personas enfermas, animales infectados y fluidos corporales, además de cocinar completamente la carne, especialmente la de animales silvestres.

El brote ocurre mientras algunos expertos en salud global advierten que los recortes a la ayuda exterior y programas de salud pública de Estados Unidos podrían debilitar la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta de emergencia en regiones vulnerables.

Un estudio publicado el jueves en la revista Science encontró que el retiro abrupto del financiamiento de USAID estuvo asociado con un aumento de conflictos en zonas africanas altamente dependientes de ayuda internacional.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) afirmaron que “monitorean de cerca” el brote y brindan apoyo técnico mediante oficinas en Congo y Uganda, declaró el director interino Jay Bhattacharya.

“Estamos absolutamente involucrados”, declaró Bhattacharya a reporteros. “Si tenemos un mundo seguro, si podemos atender necesidades como este brote de ébola, también tendremos un Estados Unidos más seguro”.

Brote de ébola tiene potencial de escalada

“Estas zonas están llenas de personas que llegan de todas partes para trabajar en minería artesanal”, dijo Munguriek.

También señaló que los grupos armados activos y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias podrían dificultar las tareas de contención.

“Existe un gran riesgo de que las cosas empeoren mucho”, agregó.

La magnitud del brote sugiere que el virus pudo circular sin detección durante varias semanas antes de su identificación.

La OMS indicó que recibió las primeras señales de un posible brote el 5 de mayo y desplegó un equipo para apoyar las investigaciones. Las pruebas iniciales para la cepa Zaire resultaron negativas y análisis posteriores confirmaron la presencia de Bundibugyo el 14 de mayo.

El Ministerio de Salud del Congo informó que el presunto primer caso correspondió a una enfermera que murió en el Centro Médico Evangélico de Bunia y cuya infección se remonta al 24 de abril.

“Todo esto no ocurrió en la última semana”, dijo McLellan sobre las infecciones sospechosas. “Esto lleva ocurriendo desde hace tiempo”.