Tláloc no soltará a la CDMX: Alertan por nuevo temporal de lluvias; ¿cuándo comenzará y qué se prevé?

Lleva impermeable y paraguas porque habrá un segundo temporal de lluvias en CDMX. (Cuartoscuro).

Si pensabas que la Ciudad de México ya se había salvado de las lluvias, te tenemos malas noticias, ya que estas apenas comienzan. Y es que debido a la temporada de huracanes, los diluvios será cosa de todos los días.

Incluso, la Secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la CDMX informó que hay una nueva alerta por temporal de lluvias.

En la red social X, las autoridades detallaron que prevén quee el temporal de lluvias desde el lunes 18 y hasta el jueves 21 de mayo.

Agregaron que las lluvias podrían ser de fuertes a muy fuertes y podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento de 50 kilómetros por hora.

Protección Civil también indicó que para la próxima semana se esperan temperaturas de 23 a 27 grados centígrados.

¿Qué hacer ante el temporal de lluvias en CDMX?

Las autoridades compartieron una serie de recomendaciones sobre cómo actuar ante el temporal de lluvias:

Retira basura de las coladeras.

Evita cruzar calles o avenidas con corriente de agua,

Evita refugiarte bajo árboles o estructuras.

Usa impermeable o paraguas.

CDMX ya tiene plan para combatir afectacciones por las lluvias

Luego del primer temporal de lluvias en CDMX, donde incluso hubo alerta púrpura por los fuertes aguaceros, con afectaciones e inundaciones importantes en varios sitios de la capital, se presentó un plan de acción.

Por ello, el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, presentó este jueves las obras que se realizan para evitar inundaciones en la zona oriente, en específico en Iztapalapa, Nezahualcóyotl y La Paz.

Las acciones incluyen: