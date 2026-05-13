(VIDEO) ‘Borró edificios del paisaje’: ¿Cómo se vio la tormenta que cayó en CDMX y que inundó Eje Central?

Grandes avenidas de la CDMX se inundaron debido a las fuertes lluvias del lunes y el martes. (Cuartoscuro).

Por dos días consecutivos, las autoridades capitalinas activaron la alerta púrpura por fuertes lluvias en la Ciudad de México.

El martes 12 de mayo ‘tocó’ al Centro Histórico, ya que debido a las lluvias, se inundó la zona de Bellas Artes, mientras que el lunes se registraron estragos en Cuajimalpa, al poniente.

Incluso, Webscams de México capturó el momento en que los edificios de la ciudad ‘se borran’ debido al paso de una fuerte tomermenta la tarde de ayer.

“Así de intensa cayó la tormenta esta tarde en #CDMX; por momentos, borró por completo los edificios del paisaje”, destacó Webscams en un posteo en la red social X.

Las tomas que se compartieron pertenecen a la CDMX, con vista Poniente desde Torre Latino.

¿Por qué llueve tan fuerte en la CDMX?

Las fuertes lluvias en la capital del país se deben a un temporal que durará 4 días. Las autoridades meteorológicas informaron que será el 15 de mayo cuando este termine.

El frente frío número 50 es el responsable de las lluvias, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se suman otros fenómenos meteorológicos, como un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, combinado con ingreso de humedad del Golfo de México.

También una línea seca, una vaguada en niveles altos y la corriente en chorro subtropical, que generaron lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento.

¿Cuándo inicia la temporada de huracanes 2026?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explicó a finales de abril que la temporada de ciclones comprende desde mayo hasta noviembre.

En el Pacífico se estima el desarrollo de entre 18 y 21 sistemas tropicales, pero las autoridades detallaron que sus intensidades van a variar.

En el Atlántico se pronostica la formación de entre 11 y 15 fenómenos, con la posibilidad de que uno o dos evolucionen a huracanes de gran intensidad.

Como parte integral de esta jornada de preparación, se impartirán talleres especializados de capacitación dirigidos a más de mil 200 miembros del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).