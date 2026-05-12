¿Otra alerta púrpura? CDMX espera lluvias de fuertes a muy fuertes HOY 12 de mayo

El lunes, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta púrpura por fuertes lluvias en algunas alcaldías. (Foto: Cuartoscuro)

No olvides tomar tu paraguas antes de salir de casa. La Ciudad de México espera lluvias fuertes a muy fuertes para la tarde de este martes 12 de mayo, lo que podría provocar que se active la alerta púrpura, como el lunes, por posibles inundaciones.

A través de redes sociales, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital del país indicó que para este martes las lluvias en la ciudad continuarán, incluso, podría haber actividad eléctrica y posible caída de granizo.

El sábado se informó sobre un temporal de lluvias en la Ciudad de México que se extenderá hasta el viernes 15 de mayo.

¿Qué clima habrá este martes en la CDMX?

Se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado, lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, se esperan temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 15 grados centígrados. También se pronostican vientos de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de 40 km/h.

La dependencia local señaló que las precipitaciones podrían comenzar cerca de las 3:00 de la tarde y se extenderían hasta las 12:00 de la noche.

El lunes, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta púrpura por fuertes lluvias en algunas alcaldías.

¿Qué hacer ante las fuertes lluvias?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México recomendó a las personas que para evitar inundaciones, despejen las coladeras del interior y exterior de su hogar de basura u objetos que las obstruyan.

• Pon especial atención en no pisar cables de electricidad caídos y evita zonas lodosas o con escurrimiento.

• En caso de que se inunde tu casa, desconecta la energía eléctrica.

• Mantente en sitios elevados como azoteas y segundos pisos.

• En caso de inundación, utiliza cloro para desinfectar tu vivienda, limpia bien las esquinas y todas las superficies para evitar infecciones.

Activan alerta púrpura por lluvias

El lunes, el Gobierno de la Ciudad de México activó la alerta púrpura por fuertes lluvias en algunas alcaldías.

La alerta púrpura es el nivel de alertamiento máximo en la Ciudad de México, a la espera de lluvias torrenciales mayores a los 70 milímetros.

La Presa Becerra, en Álvaro Obregón, se desbordó como resultado de las intensas lluvias de este lunes.