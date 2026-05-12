Impulsan red de comercios para fortalecer economía local en Edomex 

Con el objetivo de apoyar a las familias a ahorrar en productos y servicios y fortalecer el consumo local y la economía de los habitantes del municipio de Atizapán de Zaragoza, el diputado local y dirigente del PAN en el Estado de México, Anuar Azar, presentó el programa “Carnet de Apoyo al Gasto Familiar”.

La iniciativa contempla una red de beneficios en coordinación con negocios, comercios y empresas de Atizapán, que ofrecerán descuentos, promociones y apoyos para que el dinero de las familias rinda más, mientras los establecimientos incrementan sus ventas y generan mayor movimiento económico en el municipio.

Durante la presentación, Azar destacó que actualmente miles de familias enfrentan dificultades económicas derivadas del aumento en gastos básicos como alimentación, transporte, medicinas y servicios, por lo que aseguró que “la política sí debe servir para ayudar a resolver problemas reales”.

Al ser cuestionado sobre el mensaje a los empresarios para sumarse a esta iniciativa, Azar señaló que el programa busca consolidarse como una red amplia de colaboración entre comercios, emprendedores y familias.

“Esto tiene también como propósito generar comunidad, un círculo virtuoso donde ganemos todos y la solidaridad sea un principio básico para el crecimiento de este programa y el beneficio de las familias”, sostuvo.

Además, el Carnet de Apoyo al Gasto Familiar integrará una bolsa de trabajo, capacitaciones y programas comunitarios. Todo ello estará conectado mediante un chatbot de WhatsApp, donde los ciudadanos podrán registrarse, consultar negocios participantes, conocer promociones y acceder a oportunidades laborales.

El diputado local informó que ya existen más de 70 negocios y empresas registradas, y señaló que el objetivo es alcanzar miles de establecimientos participantes para ampliar los beneficios en todo el municipio y seguir fortaleciendo la economía local.

Finalmente, Anuar Azar destacó que las familias podrán recibir su carnet acercándose a la Casa Ciudadana y también durante las Mega Jornadas de Apoyo al Gasto Familiar que se realizan en distintas colonias de Atizapán.