Gobierno de Guerrero y federal refuerzan acompañamiento a familias de comunidades en Chilapa

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Daniel Ledesma Osuna, y el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros, mantienen presencia en la zona para fortalecer la atención social a la población y reforzar el acompañamiento institucional a las familias afectadas.

Con atención directa a las familias de comunidades de Chilapa, el gobierno de Guerrero en coordinación con la Federación reforzó la asistencia a la población priorizando el respaldo inmediato a las comunidades.