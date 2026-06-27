F1 EN VIVO Qualy del Gran Premio de Austria: ¿A qué hora y dónde ver la clasificación con ‘Checo’ HOY?

El Gran Premio de Austria 2026 se corre el domingo 28 de junio, un día después de la clasificación. (Foto: Cadillac F1 Team/ Cuartoscuro)

La Fórmula 1 llega a uno de los escenarios más emblemáticos del calendario con el Gran Premio de Austria 2026, décima fecha del campeonato y una cita especial para Red Bull, quien competirá frente a su afición en Spielberg con la intención de subir por primera vez a lo más alto del podio en esta temporada.

Sergio ‘Checo’ Pérez afronta otra oportunidad para confirmar el progreso de Cadillac después de su actuación en el Gran Premio de Barcelona, donde cruzó la bandera a cuadros en la posición 14. Además, la escudería estadounidense llevará un paquete de mejoras al Red Bull Ring con el objetivo de acercarse a la zona de puntos y ofrecerle al piloto mexicano un monoplaza más competitivo.

Ferrari también llega bajo los reflectores después del triunfo de Lewis Hamilton en Barcelona. La escudería italiana rompió la racha de victorias de Mercedes y ahora tendrá la oportunidad de demostrar que ese resultado no respondió únicamente a las circunstancias de una carrera, sino que representa un verdadero avance en el rendimiento del monoplaza.

Lewis Hamilton ganó por primera vez con Ferrari en el GP de Barcelona-Cataluña 2026. (Foto: EFE/ Alejandro García).

Qualy del Premio de Austria: ¿A qué hora ver a ‘Checo’ HOY?

La clasificación será la primera oportunidad para observar el efecto del paquete de mejoras que la escudería Cadillac presentará y lo mejor es que los amantes del deporte motor no tendrán que desvelarse para seguirla.

Fecha: Sábado 27 de junio.

Sábado 27 de junio. Hora: 08:00 horas (tiempo del centro de México).

08:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

En la edición anterior del Gran Premio de Austria, Lando Norris conquistó la pole position, mientras que Max Verstappen arrancó desde la séptima posición tras una clasificación que presentó varios incidentes, ¿se repetirá la historia?

Clasificación de F1 EN VIVO: ¿Dónde ver la qualy del GP de Austria?

La lucha por la pole position podrá seguirse mediante distintas plataformas disponibles para los aficionados mexicanos. Te en cuenta que para todas ellas es necesario contar con una suscripción.

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Además, en El Financiero Deportes encontrarás la cobertura minuto a minuto de la clasificación del Gran Premio de Austria, con el seguimiento especial del mexicano Sergio Pérez.

'Checo' Pérez finalizó en la posición número 14 el GP de Austria. EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER

¿Cómo es el Red Bull Ring?

El Red Bull Ring tiene una longitud de 4.326 kilómetros y forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde hace varias décadas. Su historia comenzó con el antiguo Österreichring, construido en 1969 para sustituir al circuito del aeródromo de Zeltweg.

Entre 1995 y 1996 recibió una transformación completa bajo la dirección de Hermann Tilke, quien diseñó un trazado más corto y moderno que abrió sus puertas como A1-Ring antes de adoptar el nombre actual.

La Fórmula 1 celebró su primer Gran Premio en esta configuración en 1997, aunque el circuito registra competencias desde 1970. El trazado concentra una gran cantidad de acción en una vuelta corta.

Su primera mitad privilegia la velocidad gracias a tres rectas largas separadas por curvas de derecha en ascenso. Después aparece un sector completamente distinto, con una secuencia de curvas rápidas en descenso que incluye la curva Rindt, nombrada en honor al primer campeón mundial austriaco de Fórmula 1.

La carrera contempla 71 vueltas para completar una distancia total de 307.018 kilómetros. El récord de vuelta permanece en poder de Oscar Piastri con un tiempo de 1:07.924, registrado en 2025.

Gran Premio de Austria: ¿Cuándo y dónde es la carrera de ‘Checo’ Pérez?

Este fin de semana, Mercedes buscará recuperar terreno después del abandono de Andrea Kimi Antonelli en la carrera anterior. El italiano puso fin a su racha de cinco victorias consecutivas tras una intensa pelea con George Russell que terminó con su retiro cuando faltaban apenas tres vueltas para la bandera a cuadros.

Fecha: Domingo 28 de junio.

Domingo 28 de junio. Hora: 07:00 horas (tiempo del centro de México).

07:00 horas (tiempo del centro de México). Sede: Red Bull Ring, Spielberg, Austria.

La carrera podrá verse a través de F1 TV, así como por Izzi y Sky para los aficionados en México. En El Financiero Deportes también encontrarás el minuto a minuto de todo lo que suceda en el Red Bull Ring.