‘No hay fundamentos’: Cadillac desmiente rumores sobre la salida de ‘Checo’ Pérez

El Team Principal de Cadillac también recordó que Colton Herta ni siquiera tiene los puntos necesarios en la superlicencia para correr en la F1. (Foto: Cadillac F1 Team)

¡Sergio ‘Checo’ Pérez se queda en Cadillac! Ante los rumores sobre una presunta salida del piloto mexicano de la nueva escudería de la Fórmula 1, Graeme Lowdon, Team Principal del equipo, aclaró la situación del tapatío.

Graeme también aprovechó el espacio para hablar sobre el desempeño de Valtteri Bottas, el nuevo compañero de ‘Checo’ en Cadillac, ya que también surgieron versiones que aseguraban que el piloto finlandés supuestamente estaba en riesgo de salir del equipo.

Los reportes afirmaban que Bottas sería evaluado después del Gran Premio de Mónaco, el cual se disputa del 5 al 7 de junio, y que en el peor de los escenarios sería sustituido por el piloto estadounidense Colton Herta.

'Checo' Pérez fue P16 en el GP de Miami. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

¿Qué dijo Cadillac sobre la supuesta salida de ‘Checo’ Pérez?

Los rumores sobre la salida del hijo de Antonio Pérez Garibay de Cadillac comenzaron luego de que el fotoperiodista especializado Kym Illman asegurara que otras escuderías tenían interés en ‘Checo’.

Esto debido a que, presuntamente, el mexicano estaba llamando la atención por sus resultados —tan solo el fin de semana pasado consiguió su mejor clasificación sprint en el Gran Premio de Canadá—, además de contar con importantes patrocinadores.

Al respecto, Graeme Lowdon comentó en una rueda de prensa que ninguna de las especulaciones tiene fundamento, por lo que negó que ‘Checo’ Pérez esté considerando la posibilidad de dejar la escudería.

“No hay absolutamente ningún fundamento de verdad en ninguno de los rumores. Puedo afirmarlo categóricamente. Voy a dejarlo muy, muy claro en términos de hechos: son completamente incorrectos. No existe base de verdad alguna en ninguno de ellos”, comentó, de acuerdo con declaraciones recogidas por Motorsport.

Checo Pérez no se irá de Cadillac como apuntaban los rumores. [Fotografía. AP]

Previamente, Sergio Pérez comentó que tiene un contrato con Cadillac por dos años, es decir, para las temporadas 2026 y 2027 de la Fórmula 1. Hasta ahora, el mexicano no ha hablado sobre la posibilidad de extenderlo por más tiempo.

“Firmé dos años, es un proyecto largo, difícilmente podremos sumar puntos, pero es un proyecto a largo plazo. Todo dependerá del progreso, de la motivación que encuentre (...) Regreso con 100 % de dedicación”, dijo en una conferencia de prensa en agosto del año pasado.

Por ahora, ‘Checo’ se siente feliz con su regreso a la F1: “Puedo volcar toda mi experiencia en ello, y por eso estoy disfrutando tanto de mi regreso”, comentó, de acuerdo con Motorsport.

¿Qué pasará con Valtteri Bottas después del GP de Mónaco?

Graeme Lowdon también habló sobre la situación de Valtteri Bottas y dejó en claro que el piloto finlandés no está en riesgo de salir de la escudería. Además, indicó que estas especulaciones tienen aún menos fundamento.

“Algunos sugieren que se pondría a Colton Herta para reemplazar a Valtteri en las próximas carreras, o algo así. Colton no tiene los puntos de superlicencia”, comentó, por lo que calificó esos rumores como falsos.

Herta actualmente se desempeña como piloto de pruebas de Cadillac; además, compite en otras categorías con el objetivo de obtener la superlicencia que le permita formar parte de una escudería de la Fórmula 1.

Por ello, el Team Principal de Cadillac comentó: “Es muy importante dejar absolutamente claro que no hay ni una pizca de verdad ni evidencia que respalde ninguno de los rumores que sugieren que Valtteri esté en riesgo o que ‘Checo’ pueda irse a otro equipo”.