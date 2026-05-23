‘Gracias por confiar’: ¿Quién es Noel León, mexicano que ganó la sprint de F2 en el GP de Canadá?

La victoria llegó durante la temporada debut de Noel León en Fórmula 2, apenas semanas después de conseguir un segundo lugar en la Sprint Race de Australia. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Es imposible que no se aceleren nuestros corazones cuando vemos al posible sucesor de Sergio ‘Checo’ Pérez. El automovilismo mexicano celebró este sábado 23 de mayo el histórico triunfo de Noel León, quien se quedó con la Sprint Race de Fórmula 2 en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá.

El piloto de Campos Racing se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 2, categoría considerada la antesala de la Fórmula 1 desde su creación en 2017, resultado que fortaleció sus aspiraciones rumbo a la máxima categoría.

La victoria llegó durante la temporada debut de Noel León en Fórmula 2, apenas semanas después de conseguir un segundo lugar en la Sprint Race de Australia.

¿Cómo fue la victoria de Noel León en Canadá?

Noel León arrancó desde la tercera posición y rápidamente se mantuvo dentro de la pelea por el liderato durante la Sprint Race disputada en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, una pista que debutó este año dentro del calendario de Fórmula 2.

El piloto mexicano mostró un ritmo competitivo desde las primeras vueltas en un circuito complicado por sus largas rectas, fuertes frenadas y muros cercanos, factores que suelen provocar contactos y errores entre los pilotos.

Conforme avanzó la competencia, Noel León comenzó a recortar distancia con los líderes hasta colocarse en la pelea directa por la primera posición. El regiomontano aprovechó el buen rendimiento de su monoplaza en los sectores rápidos y también mostró control en las zonas de frenado más exigentes del trazado canadiense.

Después de tomar el liderato, Noel León administró el desgaste de neumáticos durante las vueltas finales y defendió la posición frente a la presión constante del resto de competidores. Incluso soportó varios intentos de acercamiento en las últimas vueltas, etapa en la que mantuvo un manejo sólido para evitar errores.

Finalmente, el piloto de Campos Racing cruzó la meta en la primera posición y consiguió su primera victoria dentro de Fórmula 2, resultado que también significó el primer triunfo de un mexicano en la historia de la categoría.

La victoria también representó uno de los resultados más importantes para un piloto mexicano en categorías formativas rumbo a la máxima categoría del automovilismo desde la aparición de Sergio ‘Checo’ Pérez, quien arrancará desde el lugar 20 en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1.

Noel León ya había mostrado competitividad durante el inicio de temporada tras subir al podio en la Sprint Race de Australia, donde terminó segundo.

¿Quién es Noel León y cómo llegó a Fórmula 2?

Noel Jesús León Vázquez, originario de Monterrey, Nuevo León, comenzó su carrera dentro del karting antes de dar el salto a categorías de monoplazas.

El piloto mexicano ganó el campeonato NACAM Fórmula 4 y posteriormente conquistó la Fórmula 4 de Estados Unidos, resultados que impulsaron su desarrollo dentro del automovilismo internacional.

Además de competir en monoplazas, Noel León también conquistó la NASCAR Challenge Series México, situación poco común para pilotos jóvenes que buscan abrirse camino rumbo a Fórmula 1.

En 2022 dio el salto a Europa para competir en la Fórmula Regional Europea by Alpine y posteriormente consiguió el campeonato Euroformula Open en 2023.

El regiomontano también pasó por la FIA Fórmula 3, categoría donde compitió con Van Amersfoort Racing y PREMA Racing. Durante ese proceso consiguió un podio en el Gran Premio de Macao, una de las carreras más importantes para pilotos juveniles.

Para 2026 ascendió a Fórmula 2 con Campos Racing, equipo con el que consiguió su primera victoria dentro de la categoría.

¿Cuándo volverá a correr Noel León en Fórmula 2?

El piloto Noel León volverá a competir este domingo 24 de mayo durante la Feature Race de Fórmula 2 en el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal, Canadá.

La carrera principal de la F2 comenzará a las 11:05 horas, tiempo del centro de México, y estará pactada a 35 vueltas.

El mexicano arrancará desde la octava posición de la parrilla después de registrar un tiempo de 1:21.881 durante la sesión de clasificación. Noel León saldrá por delante de su compatriota Sebastián Álvarez.

Noel León buscará sumar más puntos dentro del campeonato después de conseguir su histórica victoria en Montreal.