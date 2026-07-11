Tiroteo en velorio deja 3 muertos y 4 heridos en Michoacán; comando abrió fuego contra asistentes

Un ataque armado en un velorio en Álvaro Obregón, Michoacán, dejó tres muertos y cuatro heridos.

Al menos tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas este sábado durante un ataque armado mientras se llevaba a cabo un velorio en el municipio de Álvaro Obregón, Michoacán, según informaron autoridades estatales.

De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió en la comunidad de Tzintzimeo, en el municipio de Álvaro Obregón, cuando un grupo de personas participaba en el velatorio de un difunto.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que, de manera preliminar, el saldo es de tres personas fallecidas y cuatro lesionadas. Estas últimas ya reciben atención médica.

La dependencia agregó que la Guardia Civil desplegó un operativo en la zona para dar con los responsables y reforzó la presencia de elementos de seguridad en el municipio.

Medios locales reportaron que entre las víctimas mortales había un menor de unos doce años de edad y un adulto mayor de 75 años. No obstante, esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

Así fue el tiroteo durante un velorio en Michoacán

La familia despedía a uno de sus integrantes en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas. Parientes, amigos y conocidos acudieron para acompañar el último adiós, hasta que, cerca de las 8 horas, un convoy de hombres armados llegó al lugar y disparó contra los asistentes.

Tres personas murieron en el sitio. Otras tres sufrieron lesiones por impactos de bala y esquirlas. Paramédicos trasladaron a los heridos a hospitales para su atención médica.

La agresión ocurrió a unos metros de la carretera Tzintzimeo-Álvaro Obregón. Vecinos reportaron las detonaciones al número de emergencias y, minutos después, elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno aseguraron la zona.

Policías aplicaron el protocolo de preservación de la escena, mientras peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación para establecer el móvil del ataque e identificar a los responsables, quienes escaparon después de la agresión.

La disputa entre grupos criminales en Michoacán

Michoacán enfrenta desde hace años una persistente oleada de violencia asociada a la disputa del control territorial y de las actividades ilícitas por parte de organizaciones criminales.

Autoridades federales han identificado la presencia de al menos una decena de grupos delictivos en distintas regiones del estado.

Con información de Quadratín Michoacán.