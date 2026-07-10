Asesinan en Guadalajara a Benjamín Medrano, exalcalde de Fresnillo, buscado por presunto fraude

Benjamín Medrano fue asesinado en Jalisco; estas eran las investigaciones en su contra. (Cuartoscuro)

El exalcalde de Fresnillo, Zacatecas, Benjamín Medrano Quezada, fue asesinado en Guadalajara el pasado martes 7 de julio. Su cuerpo fue entregado posteriormente a sus familiares, quienes lo reclamaron en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Medrano Quezada tenía 59 años. Un sujeto armado lo atacó y le disparó en repetidas ocasiones en el rostro cuando salía de una nevería ubicada en el cruce de las calles Flores de Experiencia y Sintra, en la colonia Santa Elena de la Cruz. El agresor llegó en motocicleta y escapó en el mismo vehículo tras el ataque.

Nevería ubicada en el cruce de las calles Flores de Experiencia y Sintra, donde fue ultimado el exalcalde de Fresnillo, Zacatecas.

Un adolescente de 17 años que acompañaba al exalcalde informó a los policías que era vecino de la zona. En el lugar, las autoridades aseguraron casquillos percutidos calibre 9 milímetros.

Benjamín Medrano Quezada tenía cuentas pendientes con autoridades en Zacatecas

Benjamín Medrano era prófugo de la justicia y contaba con una orden de aprehensión vigente por un presunto fraude superior a 60 millones de pesos, relacionado con su gestión como presidente del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (Fenaza) en la edición 2019.

En 2022, la Secretaría de la Función Pública de Zacatecas presentó una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción por presunta defraudación al erario y diversas irregularidades financieras. Entre ellas figuró la contratación, con recursos públicos, de artistas internacionales como Ricky Martin, quien no se presentó en el foro ferial.

Benjamín Medrano fue citado a comparecer ante un juez de control; sin embargo, no acudió a la audiencia. Ante su condición de ilocalizable, las autoridades emitieron una orden de aprehensión. Posteriormente, promovió un amparo para evitar su captura, pero el recurso fue rechazado y permanecía con estatus de prófugo.

¿Quién era Benjamín Medrano Quezada?

En 2013 ganó notoriedad política al convertirse en el primer alcalde abiertamente gay en ganar una elección en México, postulado por el PRI. Dejó el cargo en 2015 y después ocupó una curul como diputado federal por el Distrito 1 de Zacatecas, donde presidió la Comisión de Hacienda.

Era licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) e inició su trayectoria en la función pública como regidor del municipio de Zacatecas por el PT entre 1995 y 1998.

De manera simultánea a su actividad política, incursionó en la organización de espectáculos y fiestas patronales. Ocupó el cargo de tesorero de la Asociación Nacional de Ferias y Fiestas Populares de México y participó en la coordinación de patronatos feriales en entidades como Nayarit, Chihuahua y Colima, además de la Feria Nacional de la Plata en Fresnillo.

También desarrolló una carrera como músico y cantante de balada, banda y mariachi.