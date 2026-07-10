Frenan investigación a diputada Xóchitl Bravo: ¿Quién es la coordinadora de Morena en el Congreso CDMX?

El PAN en el Congreso de la CDMX pidió que se investigue el patrimonio de la diputada de Morena, Xóchitl Bravo. (Fb Xóchitl Bravo)

Morena ‘pausó’ la investigación sobre el patrimonio de Xóchitl Bravo, diputada del Congreso de la Ciudad de México.

En el Congreso capitalino impidió que se discutiera una propuesta para investigar el patrimonio de ella y de su pareja, Jonathan Medina.

Xóchitl Bravo es diputada del partido guinda quien ingresó al Congreso de la CDMX en 2021. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Bravo ha realizado actividad política en Tlalpan donde se unió a movimientos sociales y después a Morena.

En los últimos meses, Xóchitl Bravo ha participado en la discusión de reformas relacionadas con desarrollo urbano, vivienda, seguridad, presupuesto, entre otros.

¿Qué sabemos sobre los señalamientos contra Xóchitl Bravo?

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino pidió que se revise el patrimonio de Xóchitl Blanco, en específico, de vehículos de lujo.

La diputada panista, Daniela Álvarez, señaló que la morenista tiene vehículos de lujo como camionetas Land Rover, BMW, una jeep Sahara y una motocicleta BMW.

De acuerdo con la legisladora del blanquiazul, el valor conjunto de los vehículos es de alrededor de 5.5 millones de pesos.

Además, denunció que dichos bienes no aparecen en la declaraciones patrimoniales hechas por la diputada de Morena.

Esto dijo Morena sobre la investigación contra Xóchitl Bravo

A pesar de dichas acusaciones, Morena en el Congreso de la CDMX pidió retirar el punto de acuerdo para promover la revisión del patrimonio de la legisladora.

Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva respaldó la decisión al decir que las declaraciones son públicas y que no es necesario revisarlas desde el Congreso.

Hasta el momento, la diputada Xóchitl Bravo no se ha pronunciado sobre los señalamientos en su contra y tampoco ha hecho declaraciones acerca de los orígenes de su supuesto patrimonio según lo que detalla la bancada del PAN.