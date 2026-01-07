Adriana Marín: ¿Quién es la morenista de CDMX que afirma que el narcotráfico crea 185 mil empleos al año?

Los comentarios de Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, provocaron revuelo a nivel nacional, luego de que explicara que es complejo erradicar el crimen organizado debido a que el narco genera entre 160 mil y 185 mil empleos al año.

Ante dichos comentarios Morena incluso publicó un comunicado la tarde de este miércoles 7 de enero, mismo en el que aseguró que la postura de la 4T “es clara: el narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, inteligencia y una política social que atienda las causas para quitarle base de reclutamiento al crimen organizado."

Los cuestionamientos sobre Morena y su postura sobre el narcotráfico se viralizaron en redes sociales, y el partido liderado por Luisa María Alcalde insistió en que la ley, la inteligencia y la política social son “pilares” con los que el Gobierno de Claudia Sheinbaum “ha dado resultados como nunca”.

“Con el PRIAN ocurrió lo contrario: abrieron las puertas del Estado al crimen y después culparon a jóvenes a quienes negaron empleo y oportunidades educativas“, reviró Morena ante las críticas.

Minutos más tarde, Morena defendió a su colaboradora, e incluso condenó la campaña en su contra. “Estas agresiones son inaceptables y buscan intimidar a quienes trabajan desde la transformación por una ciudad más justa y segura, sobre a las juventudes, a quienes hasta hace unas semanas fingían defender”.

¿Quién es Adriana Marín y qué dijo sobre los empleos que genera el narco?

Adriana Marín es encargada de Comunicación Digital del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Además, es creadora de contenido político y forma parte del colectivo Generación Esperanza.

A través de sus redes sociales, se define como una mujer antipatriarcal y de izquierda, y su postura, más allá del partido político que representa, es en favor de los derechos y la justicia social.

Durante el programa Razonados, un espacio para jóvenes en YouTube que ofrece el medio La Razón, explicó en noviembre del año pasado la crisis que vive México a través del crimen organizado, y como este se volvió uno de los principales empleadores en el país.

“El narcotráfico es uno de los mayores empleadores a nivel nacional. Reclutan alrededor de 160 mil a 185 mil personas, y en realidad, se necesitan 350 personas más a la semana para cubrir a las personas que son detenidas o asesinadas”, explicó.

Otro de los panelistas reclamó que, entonces, siga el crimen organizado “porque genera empleos”, a lo que ella le pidió que no pusiera palabras en su boca, ya que con su comentario no pretendía justificar la presencia del narcotráfico.

“No estoy diciendo eso, no pongas palabras en mi boca, me refiero a que es complejo, es complejo atender la situación del narcotráfico, porque no solo tiene ayuda de parte de los Estados Unidos, sino que también genera empleo, empleo que muchos privados y que el Estado tampoco se ha encargado de generar, entonces, ¿qué vas a hacer con esas personas a las que les prometieron dinero y fama, que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza en algún momento, porque el sistema ha generado que no tengan esperanza", explicó Adriana Marín.

Edson Andrade, panelista de oposición e impulsor de la ‘Generación Z’ y su marcha, acusó que era “grave” el comentario de Adriana Marín, ya que, según él, ella pensaba que como el sector privado no podía generar empleos, el narco tendría que seguir en el país, a lo que ella respondió que “es una realidad”.

¿Es verdad que el narco genera de 160 a 185 mil empleos al año?

La reclutación masiva de personas a manos del narcotráfico es un tema del que se ha hablado desde hace un par de años en México.

Un estudio realizado por los investigadores Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campdelli y Alejandro Hope, que se publicó en septiembre de 2023, indica que el narcotráfico no solo genera más de 150 mil empleos al año, sino que sería el quinto empleador más grande del país, solo por debajo de empresas como Femsa, Walmart, Manpower y América Móvil.

El estudio indica que el narco genera más empleos que Oxxo, Bimbo, y otras grandes empresas como Pemex, Coppel y Adecco.

Sin embargo, la realidad es que detrás de esos ‘empleos’, existe reclutamiento forzado, vacantes de empleo falsas e incluso secuestros para sumar a jóvenes a sus filas, especialmente de zonas vulnerables económicamente.

Además, un artículo de The Conversation, lanzado en mayo de 2024 por Raúl Zepeda Gil, profesor de estudios del desarrollo en la Universidad de Oxford, explicó que esta crisis de reclutamientos forzados del narco viene desde el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), y que en parte se atribuye a un fracaso en la generación de empleos dignos.