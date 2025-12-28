‘Pronósticos del conservadurismo fracasaron’: Alcalde celebra reconocimiento del WSJ a Sheinbaum

Morena ‘celebró’ el análisis del Wall Street Journal al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum que colocó a México como el país ganador en la ‘guerra’ arancelaria del presidente Donald Trump.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, destacó las capacidades negociadoras de la presidenta Sheinbaum para lidiar con las constantes amenazas de aranceles de Trump en su primer año de Gobierno.

“México se consolida como potencia exportadora y como el principal socio comercial de los Estados Unidos a pesar de su nueva política arancelaria. Una vez más los pronósticos del conservadurismo fracasaron“, publicó en X (antes Twitter).

¿Qué dijo el Wall Street Journal sobre Claudia Sheinbaum?

El diario estadounidense destacó que aún con los aranceles de Trump a México, nuestro país aumentó sus exportaciones a Estados Unidos en 9 por ciento en lo que va de 2025 esto a pesar de los pronósticos iniciales pesimistas.

El WSJ resaltó que 85 por ciento de las exportaciones de México a EU se mantienen libres de aranceles lo que ‘ahuyenta’ el temor a que el T-MEC, que será revisado en 2026, se convierta en un ‘tratado zombi’.

El reportaje del Wall Street Journal resaltó también que la posición comercial de México es mejor que la de China, país que solía ser el socio comercial número 1 de Estados Unidos, y la administración de Sheinbaum impuso aranceles a productos chinos como lo ha hecho el Gobierno de Trump.

La estrategia de Sheinbaum para ‘domar’ a Trump

La presidenta Sheinbaum optó por una política de ‘cabeza fría’ para lidiar con las declaraciones de Trump contra México, que han ido desde una posible intervención militar para atacar a los cárteles hasta ‘peleas’ por el agua.

“Hay que tener calma y la cabeza fría, hay que esperar el diálogo con EU y es importante que todos y todas estemos unidos y evaluando paso por paso", dijo en enero, horas después de la toma de protesta de Donald Trump.

El presidente de EU ha ‘alabado’ públicamente el actuar de Sheinbaum, al calificarla como una “mujer muy valiente”, aunque también ha dicho que México está controlado por los cárteles de la droga.