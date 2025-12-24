‘Tiene muchas complicaciones’: Sheinbaum frena impuesto a videojuegos violentos

Por considerar que es una medida fiscal que “tiene muchas complicaciones”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que dará marcha atrás y que “no se va a cobrar el impuesto” de 8 por ciento a los videojuegos de contenido violento, aprobado por el Congreso en la Ley de Ingresos de 2026.

En su conferencia mañanera de Palacio Nacional, la mandataria explicó que “ya no se va a cobrar ese impuesto, yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos, que al final no se quitó de la Ley de Ingresos, porque es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no.

“¿Cómo le vas a poner un impuesto?, ¿quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, por eso tomamos la decisión de que no se cobre ese impuesto, y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos”, planteó la titular del Ejecutivo.

Este martes, comentó que “muchos de esos juegos son en línea y generan una adicción al videojuego, que cuesta dinero y además promueve conductas de violencia”.

En ese sentido, Sheinbaum Pardo manifestó que se decidió “que el tema de los impuestos (a los videojuegos) se quite porque tiene muchas complicaciones y que realmente haya una campaña orientada a la construcción de la paz, que es la campaña de la paz y las adicciones”.

En las Cámaras de Diputados y de Senadores se aprobó, en noviembre pasado, un impuesto de 8 por ciento a los videojuegos que se consideren violentos, como parte del Paquete Económico 2026.

Este gravamen, que se aplicaría a partir del 1 de enero próximo, tenía como objetivo desalentar el consumo de videojuegos violentos y recaudar fondos para combatir la violencia en el país.

Violencia asociada a otras adicciones

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, amplió la explicación y expresó que el principal aspecto a analizar en los videojuegos es el componente de violencia, porque “es un fenómeno que ha crecido de manera significativa en los últimos años”.

Durante la conferencia matutina, Kershenobich indicó que, “aunque los videojuegos tienen aspectos positivos, es necesario revisar y regular su contenido con mayor cuidado”.

El funcionario federal explicó que “los datos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco sobre las adicciones muestra que, en muchos casos donde existe violencia, también hay consumo de alcohol o drogas, lo que permitirá diseñar medidas preventivas más efectivas”.

“Es un fenómeno nuevo, no había mucho en 2016, comparado a lo que hay ahora. Entonces, sí tenemos que analizar con mucho cuidado lo que tiene que ver con el contenido de los videojuegos”, sostuvo el secretario de Salud.

¿Qué dijo Ricardo Monreal de los impuestos a videojuegos?

En respuesta al anuncio de la presidenta, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, comentó que para esta decisión del Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda deberá presentar la iniciativa de reformas a la Ley de Ingresos aprobada para 2026, porque para este punto específico se requiere modificar la ley.

El morenista mencionó que “estaremos a la espera de la propuesta, porque tiene que ser la Cámara de Diputados la cámara de origen y hay toda la disponibilidad para modificar la Ley de Ingresos de 2026 en el periodo de sesiones próximo”, que iniciará el 1 de febrero próximo.

En su cuenta de X, la diputada Laura Ballesteros, de la bancada de Movimiento Ciudadano, celebró la admisión del “error”.

“Celebramos la cancelación del impuesto a los videojuegos. Era una medida recaudatoria y prohibicionista que criminalizaba a una comunidad creativa, joven y productiva. México es potencia gamer en América Latina”.