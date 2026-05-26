Boehringer Ingelheim: ¿Qué sabemos de la empresa farmacéutica que incrementará su inversión en México?

¡Nueva inversión farmacéutica para México! Boehringer Ingelheim informó que apostará por la investigación clínica en el país, con el objetivo de desarrollar 50 terapias en oncología, enfermedades cardiometabólicas, padecimientos respiratorios y de salud mental. Pero, ¿qué se sabe de esta empresa y por qué es importante?

Boehringer Ingelheim es un grupo global de empresas biofarmacéuticas que impulsa la investigación, además de que aporta valor a través de innovaciones en áreas de alta necesidad médica.

Fue fundada en 1885 por Albert Boehringer como una fábrica química que producía ácido láctico. Con los años se expandió como una empresa global líder en el sector farmacéutico.

Algunos de los medicamentos más famosos que tienen son: Jardiance, para la diabetes tipo 2; Spiriva, un inhalador de referencia global para el tratamiento del asma, y Pradaxa, un medicamento que sirve como anticoagulante oral y sirve para tratar la trombosis.

Boehringer Ingelheim: ¿Cuánto dinero invertirá en México?

Se espera que Boehringer Ingelheim invierta casi 200 millones de pesos, lo que significa un incremento del 22 por ciento en el presupuesto destinado al país respecto al año pasado.

El objetivo de la inversión es que México desarrolle 23 estudios clínicos en 177 centros especializados, con el objetivo de beneficiar a mil 400 pacientes.

Alberto Hegewisch, director médico de la farmacéutica, explicó que estos proyectos fortalecerán la salud pública en México a través de la capacitación, la transferencia de tecnología y una mejora en procesos de farmacovigilancia.

¿Desde hace cuánto está Boehringer Ingelheim en México?

Boehringer Ingelheim llegó a México en 1973, con una planta farmacéutica instalada en Xochimilco, al sur de la Ciudad de México.

Sus instalaciones albergan dos plantas de producción, edificios administrativos y un auditorio, dando empleo a más de mil 200 empleados.

Los medicamentos producidos por Boehringer Ingelheim en México son resultado de distintos métodos de fabricación, como comprimidos recubiertos, líquidos y tabletas para el suministro del mercado global.

En Guadalajara, Jalisco, se ubica una instalación de salud animal de la empresa, misma que se centra en bioprocesos para la producción de vacunas, con más de 200 empleados que atienden la demanda de productos para México, América Latina el sudeste asiático y Oriente Medio.

Actualmente, Boehringer utiliza el AIFA para importaciones y exportaciones.