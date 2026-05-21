Boehringer apuesta por México

Boehringer Ingelheim reforzará su apuesta por la investigación clínica en México para desarrollar 50 terapias innovadoras en áreas críticas como oncología, enfermedades cardiometabólicas, respiratorias, visuales, oncológicas, inmunológicas y de salud mental. Alberto Hegewisch, director médico de Boehringer Ingelheim México, Centroamérica y el Caribe, informó que tras invertir 162 millones de pesos en 2025, la farmacéutica incrementará un 22 por ciento su presupuesto en México este 2026, alcanzando casi los 200 millones de pesos.

Con estos recursos, la empresa coordinará 23 estudios clínicos en 177 centros especializados, beneficiando a mil 400 pacientes.

A nivel global, la corporación destina 6.4 mil millones de euros a investigación y desarrollo. Hegewisch destacó que estos proyectos fortalecen la salud pública mexicana mediante la transferencia de tecnología, capacitación médica y mejora en procesos de farmacovigilancia.

Starbucks hasta el 2046

Alsea, bajo la dirección de Christian Gurría, renovó su contrato de operación con Starbucks por 20 años adicionales, extendiendo la relación exclusiva hasta 2046. Este acuerdo otorga certidumbre y visibilidad de largo plazo sobre uno de los activos más rentables del conglomerado, el cual muestra signos de aceleración en el mercado mexicano y estabilidad en sus operaciones de Europa y Sudamérica. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas mismas tiendas de la marca de café a nivel global crecieron 3.5 por ciento, mientras que en México el indicador avanzó 2.1 por ciento respaldado por una demanda estable.

La estrategia corporativa de Gurría para las próximas décadas prioriza la rentabilidad mediante un balance de 1.5 renovaciones por cada nueva apertura, apostando por formatos de unidades más modernos y compactos que optimicen la penetración de mercado. En el plano comercial, la firma impulsa la innovación de portafolio con lanzamientos como bebidas con proteína para capturar nuevos segmentos de consumo, además el 41 por ciento de sus transacciones ya se realiza mediante canales digitales .

Alertan por embate chino

La Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) advirtió recientemente que el sector enfrenta severos retos en infraestructura, cadenas de suministro y una fuerte presión por las importaciones provenientes de Asia, particularmente de China.

Alejandro Osorio Carranza, director de Asuntos Públicos y Comunicación del organismo, solicitó fortalecer la certidumbre jurídica y la proveeduría en América del Norte para contrarrestar las caídas en los indicadores locales. Durante el primer cuatrimestre del año, las ventas al mayoreo registraron una contracción anual de 10.6 por ciento, mientras que la producción acumulada se ubicó en 41 mil 71 unidades, lo que representa una disminución de 22 por ciento en comparación con el periodo previo.

A pesar de la desaceleración operativa, las exportaciones del sector sumaron 33 mil 592 unidades, lo que demuestra la profunda integración de la manufactura pesada mexicana con los mercados de Estados Unidos y Canadá. Ante la próxima revisión del T-MEC, la asociación considera prioritario preservar las condiciones del acuerdo trilateral y alinear esfuerzos con las autoridades para defender la competitividad regional. Asimismo, el organismo respaldó el Programa de Atención Inmediata implementado por el gobierno federal para acelerar la renovación de flotas a través de incentivos fiscales y financiamiento de Nacional Financiera. Finalmente, la ANPACT urgió a las autoridades a robustecer la supervisión en aduanas y vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas para evitar distorsiones comerciales y proteger la inversión instalada en el país.

Unofficial Club 26

A semanas de que inicie el Mundial 2026, empresas buscan aprovechar modelos de relacionamiento corporativo exclusivo. En este marco, The Unofficial Club debutará como una plataforma de reuniones que busca generar networking entre directivos durante los partidos del conjunto nacional para fomentar un ambiente de apertura comercial.

Haide Escorcia, experta en marketing experiencial, señala que el torneo opera ya como un ecosistema de conexión donde las marcas buscan acceso estratégico a líderes de industria en lugar de mera publicidad.

Según un sondeo de Development Factor entre 3 mil ejecutivos AAA en el país, el 76 por ciento está interesado en asistir a dinámicas mundialistas que expandan su red profesional. El estudio revela que el 63 por ciento participaría solo si la oferta supera a una viewing party convencional, mientras que el 52 por ciento prioriza espacios con oportunidades reales de negocio. El interés se eleva al 77 por ciento en fases eliminatorias y al 66 por ciento en eventos vinculados a la Selección Mexicana.