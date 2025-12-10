Boehringer impulsa salud animal

En México, el mercado de productos y servicios para mascotas ha experimentado un crecimiento notable, con un valor de 349 millones de dólares en 2024 y una proyección de crecimiento anual de 8.4 por ciento hasta 2034.

Con más de 80 millones de mascotas en los hogares, los consumidores mexicanos demandan soluciones avanzadas en salud, bienestar y sostenibilidad, lo que ha impulsado un crecimiento del 45 por ciento en adopción, consumo e innovación en México y Centroamérica.

Este contexto representa una oportunidad estratégica para Boehringer Ingelheim (BI), que ha fortalecido alianzas con la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios (AMHV) para capacitar y certificar clínicas veterinarias en todo el país, asegurando estándares más altos en la atención de mascotas y la profesionalización del sector.

Tiago Teixeira, director de Salud Animal en BI México, Centroamérica y el Caribe, comenta que la farmacéutica ha realizado una inversión global superior al 20 por ciento de sus ventas netas en Investigación y Desarrollo, para lograr avances en el manejo de enfermedades crónicas, nuevas terapias preventivas y capacitación continua para el sector veterinario.

El compromiso de BI también se extiende a programas como Stop Rabies, que busca prevenir y erradicar enfermedades infecciosas. Esto incluye avances en el manejo de enfermedades crónicas, terapias preventivas y capacitación continua para veterinarios, posicionando a la farmacéutica como un líder en innovación para el bienestar animal.

La capacidad de BI para ofrecer tecnologías inteligentes y soluciones sostenibles permite responder a estas necesidades y consolidarse como un actor clave en el mercado.

La estrategia de BI no solo contribuye al cuidado de las mascotas, sino que también refuerza su impacto ambiental, mediante iniciativas como la implementación de prácticas sostenibles y la creación de productos enfocados en reducir desperdicios.

Lo que viene en la venta de ATT México

La venta de AT&T México, liderada localmente por Mónica Aspe Bernal, está entrando en su etapa decisiva con dos postores principales: Cerberus Capital Management, una firma de inversiones con sede en Nueva York, y Grupo Televisa, que buscaría concretar la operación a través de su filial de telecomunicaciones fijas, izzi.

Esta operación podría redefinir el panorama de las telecomunicaciones en México, especialmente si Televisa logra cerrar el acuerdo, ya que marcaría su regreso al negocio móvil de manera significativa.

De concretarse la adquisición por parte de Televisa, codirigida por Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez, sería un movimiento estratégico que consolidaría su presencia en el sector de telecomunicaciones al combinar ofertas móviles y fijas.

Esto le permitiría ofrecer servicios integrados, lo que podría representar una ventaja en un mercado donde la experiencia del cliente y la oferta omnicanal son cada vez más relevantes.

Sin embargo, Cerberus también sigue en la contienda. Aunque tiene la capacidad financiera para respaldar la operación, carece de una infraestructura local que le permita competir directamente con la escala y el conocimiento del mercado mexicano que tiene Televisa. Esto pone a izzi en una posición privilegiada, ya que podría integrar rápidamente las operaciones de AT&T México y escalar su presencia en el sector móvil.

Por ahora, todo parece inclinarse hacia Televisa, que podría aprovechar esta oportunidad para consolidar su liderazgo en telecomunicaciones.

Von Wobeser nombra nuevos socios

La firma legal Von Wobeser y Sierra iniciará 2026 con el nombramiento de cuatro nuevos socios: Rodrigo Barradas, Michel Llorens, Luis Enrique Torres y Ricardo Cacho, lo que reforzará sus divisiones de disputas, competencia económica, fiscal y compliance, alineándose con su misión de ofrecer servicios legales integrales y de alta calidad.

El anuncio coincide con un periodo de evolución para la firma, en vísperas de su 40 aniversario y tras su reciente mudanza a modernas oficinas en Polanco.

Rodrigo Barradas se especializa en resolución de disputas, arbitrajes internacionales y litigios de alto perfil; Michel Llorens es un referente en competencia económica, manejando fusiones y casos de prácticas anticompetitivas; mientras Luis Enrique Torres tiene 17 años de experiencia en litigio fiscal y administrativo, y Ricardo Cacho suma los mismos años de experiencia en derecho penal, especializándose en investigaciones de delitos financieros y fiscales.