Se complica darle grasa: El Oso enfrenta alza de insumos y competencia china desleal

La marca de pinturas para calzado y piel 'El Oso' tiene más de 100 años de historia. (Foto: Sitio web 'El Oso')

La empresa líder en la fabricación de productos para el cuidado, limpieza y lustrado del calzado El Oso busca consolidar su presencia en el mercado estadounidense y vender su amplia gama de productos en Nepal; sin embargo, enfrenta el incremento del precio de sus insumos hasta el 50 por ciento en los últimos dos años, además de una competencia desleal en México, por parte de fabricantes chinos.

“Sí es muy complejo para nosotros ¿por qué? Porque muchos de nuestros insumos no los fabricamos aquí, los traemos de fuera, desgraciadamente. Entonces, obviamente, nuestro producto mucha gente dice que es caro, pero la verdad es que por calidad se vuelve caro. Sí ha sido muy complicado y ahorita con el tema de la guerra nos ha pegado muchísimo lo que traemos, que es la lámina y demás”, advirtió Leticia Gómez, directora ejecutiva de El Oso.

Gómez matizó que la empresa con más de 104 años de existencia en nuestro país se encuentra tratando de bajar costos para podernos seguir manteniendo competitiva en el mercado mexicano.

¿Qué es la carnauba y por qué se complica para El Oso?

El dueño de la marca, Mario Alberto Pérez Lozano, detalló que la importación de la carnauba, una cera 100 por ciento natural, procedente de Brasil se ha vuelto un reto.

“Aunque lo quisimos poner aquí, la carnauba solo se da en Brasil. Es muy complicado conseguir ese árbol. Nosotros sacamos un producto que es la carnauba pura, obviamente ya nos lo copiaron por ahí. Se ha intentado todo para producir la caña y tampoco no hemos tenido éxito con eso”, explicó.

No solo eso, la empresa fundada por Prisciliano Pérez Buenrostro también enfrenta una competencia desleal por parte de productos de origen chino.

“La competencia en México ha sido en su mayoría bastante desleal, esa es la realidad. Pero hay cosas en las que en las que pues sí no hay competencia, como el tema de la calidad, nosotros no sacrificamos, no es no negociable la calidad para nosotros”, señaló Óscar Ríos, director general de la compañía.

Planes de expansión de El Oso

Actualmente la marca tiene presencia en California, Estados Unidos y Centroamérica, además de que su red de distribución se expande en su propio Marketplace, además de Mercado Libre, Amazon y Walmart entre otros, pero busca expandirse a países asiáticos.

“Tenemos la intención de expandirnos a la India, Emiratos Árabes y Nepal. En Nepal, es un proyecto que generará muchísimos empleos en ese país y le da valor al trabajo de aseador de calzado allá. Es un proyecto que viene en conjunto con el gobierno de allá”, concluyó Ríos.