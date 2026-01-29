Mercado Libre fortalece su músculo logístico con el mayor Cross Dock de América Latina

Con una inversión de 657 millones de dólares, Mercado Libre inauguró un nuevo Centro de Cross Dock en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

De acuerdo con David Geisen, director general de Mercado Libre México y senior vice president de commerce para Hispanos este centro es el más grande de la compañía en su tipo en América Latina.

“Esto es una muestra clara de nuestro compromiso por seguir invirtiendo en infraestructura, tecnología y talento local para fortalecer el ecosistema digital, impulsar a las pymes y continuar acercando oportunidades de desarrollo económico para seguir entregando lo mejor para México”, indicó David Geisen.

Este nuevo Centro de Cross Dock representa un salto estratégico en la infraestructura logística del comercio electrónico en México, al consolidar un nodo clave para acelerar flujos de mercancía, optimizar rutas de transporte y reducir tiempos de entrega a nivel nacional.

Cuenta con una superficie de 80 mil metros cuadrados y capacidad para procesar hasta 600 mil paquetes diarios que opera como un punto dinámico de consolidación y despacho que elimina la necesidad de almacenamiento previo. Esta modalidad permite a vendedores del Estado de México y la Ciudad de México integrar sus envíos de forma inmediata a la red logística, agilizando la distribución hacia todo el país.

La ubicación en Cuautitlán Izcalli refuerza una de las principales ventajas operativas del centro: su cercanía con los principales corredores carreteros del centro del país y su conexión directa con la red de última milla y el Air Hub de Mercado Libre.

Asimismo, el nuevo Cross Dock incorpora sistemas de automatización, inteligencia artificial y trazabilidad avanzada, lo que mejora la planeación de rutas, eleva la eficiencia operativa y reduce costos logísticos tanto para la compañía como para pymes y emprendedores que utilizan la plataforma.

Además, el centro fue diseñado bajo estándares de eficiencia energética y operación sustentable, alineando la expansión logística con objetivos de movilidad más limpia y responsable. Con esta infraestructura, Mercado Libre refuerza su red de más de 100 sitios logísticos en México y consolida al Estado de México como un hub clave para el comercio electrónico y la movilidad de mercancías en el país.

David Geisen, director General de Mercado Libre México y SR Vice President de Commerce para Hispanos.

El evento inaugural contó con la presencia de la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez; David Geisen, director general de Mercado Libre México y senior vice president de Commerce para Hispanos; la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González; y el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano, entre otros representantes del sector público y privado.