Crisis energética ahorca a Cuba: Díaz-Canel anuncia que se agotó el petróleo ruso

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, advirtió que la situación de la isla es "crítica" tras agotarse el petróleo ruso.

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel calificó este miércoles de “tensa” la situación energética en su país luego de que se terminara el abastecimiento de petróleo traído por un buque ruso a la isla a fines de marzo.

“Para la jornada de hoy se pronostica un déficit de más de dos mil megavatios en el horario de máxima demanda o pico nocturno”, escribió el mandatario cubano en su cuenta de X.

Un reporte de la estatal Unión Eléctrica de Cuba de esta jornada indicó que la demanda estaría sobre los tres mil 250 megavatios, por lo que el 61 por ciento de la isla estará apagada en el horario pico —sobre las siete u ocho de la noche, cuando las personas cocinan o regresan a sus hogares.

Gracias a ese cargamento de crudo enviado por Rusia disminuyeron los apagones en la isla durante la última quincena de abril.

“La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse”, expresó Díaz-Canel.

Fue el primer buque con petróleo que se atrevió a llegar a Cuba en cuatro meses. Una segunda embarcación rusa con petróleo se dirige a la isla, sin que las autoridades de ambos países hayan precisado dónde se encuentra en estos momentos ni cuándo se estima su llegada.

En enero el presidente estadounidense Donald Trump impuso un cerco energético a la isla luego de atacar militarmente Venezuela a principios de ese mes y provocar la caída del entonces presidente Nicolás Maduro. Trump amenazó con imponer aranceles a los productos de los países que se atrevieran a vender petróleo a la isla.

Gracias al cargamento de crudo enviado por Rusia disminuyeron los apagones durante la última quincena de abril. En la imagen, el petrolero ruso Anatoly Kolodki aproximándose a Cuba, el 31 de marzo de 2026. (AP)

Trump aprieta y también amenaza con ‘ahorcar’ a Cuba

El titular de la Casa Blanca dijo que estaba dispuesto a asfixiar a Cuba o incluso invadirla, presionando por un cambio en su modelo político.

La isla apenas produce el 40 por ciento del combustible que necesita para mover su economía.

El barco Anatoly Kolodkin de bandera rusa llegó a Cuba el 31 de marzo con 730 mil barriles de crudo y en los días posteriores fue descargado y refinado, reduciendo los apagones radicalmente, según constató The Associated Press.

Expertos y funcionarios dijeron que serviría para surtir unas dos semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir Cuba para cambiar su modelo político. (Casa Blanca)

En tanto, el canciller Bruno Rodríguez salió este miércoles a responder a los reiterados comentarios de Trump y su secretario de Estado Marco Rubio sobre la isla y las amenazas de una escalada militar.

“Una agresión militar de Estados Unidos contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”, expresó Rodríguez.