Última eliminada de ‘Exatlón México 2026’ HOY EN VIVO: ¿Quiénes son los primeros finalistas del reality?

En la última semana de 'Exatlón México', una atleta más queda eliminada antes de la semifinal. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Los días antes de la final de Exatlón México 2026 están cargadas de tensión pues una mujer más debe despedirse de la competencia y así conocer a las dos atletas que luchan por el premio y el título de campeón.

Dos mujeres rojas y una azul compiten por no convertirse en la última eliminada de Exatlón México y quedarse tan solo a dos días del último programa de la actual edición del reality show.

En este punto ya no importan los blindajes, ni las medallas, es todo o nada en los circuitos, donde defienden sus vidas con uñas y dientes para no irse a un paso de alcanzar la gloria.

Una de las mujeres debe ser eliminada, así salen las dos finalistas de la temporada 2026 de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde y a qué hora ver HOY ‘Exatlón México’ EN VIVO?

Los últimos programas de la temporada 2026 de Exatlón México tienen el mismo horario de inicio y es a las 8:30 p.m. del tiempo del centro de México.

El reality show tiene diferentes sitios de transmisión y son los siguientes:

Azteca UNO (TV abierta)

App y página web de TV Azteca

Amazon Prime Video (pestaña TV en directo, requieres de una suscripción con costo para acceder al contenido)

En caso de no contar con ninguna de las opciones anteriores, puedes revisar las publicaciones hechas en redes sociales del reality show o consultar lo más destacado del programa en El Financiero Entretenimiento.

¿Quiénes son las posibles primeras finalistas de ‘Exatlón México’?

Este miércoles están en juego los dos boletos a la final de la temporada 2026 de Exatlón México en la rama femenil.

Las participantes que aspiran a convertirse en finalistas son:

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Equipo Azul

Evelyn Guijarro

¿Quiénes son los semifinalistas de la rama varonil en ‘Exatlón México’?

En la competencia deben salir dos hombres más para la final de Exatlón México, y hasta el momento se mantienen 3, pues el eliminado más reciente fue Humberto Noriega, quien cayó ante el ‘Mono’ Osuna.

Los participantes de Exatlón México 2026 que siguen en el reality show previo a la semifinal son:

Equipo Rojo

Mario ‘Mono’ Osuna

Equipo Azul

Adrián Leo

Alexis vargas

¿Cuándo es la final de ‘Exatlón México 2026′?

Antonio Rosique informó que después de “227 días de aventura”, la gran final de la temporada estaba cerca. La fecha pactada para el último programa de la actual edición es el viernes 15 de mayo de 2026.

¿Cuál es el premio para el ganador de ‘Exatlón México’?

En todas las temporadas del reality show hasta el momento siempre hay dos ganadores, uno para la rama varonil y uno para la rama femenil sin importar el equipo que defendieron durante la competencia.

Cada uno de los campeones se lleva 1 millón de pesos y un trofeo que los acredita como ganadores de Exatlón México.

Antonio Rosique es el conductor de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Lista completa de eliminados de ‘Exatlón México 2026′ hasta el momento

La lista de eliminados de Exatlón México 2026 está conformada de atletas que se fueron derrotados en los diferentes circuitos o tuvieron que salir a consecuencia de lesiones, ese es el caso de Aristeo Cázares, leyenda del Equipo Rojo.

Así está la lista de expulsados hasta antes del comienzo de las semifinales: