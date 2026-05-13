Harold Azuara, actor de ‘Rosario Tijeras’, anuncia la muerte de su papá: ‘Los peores días de mi vida’

Harold Azuara es conocido por sus papeles en 'La CQ' y 'Rosario Tijeras'. (Foto: Cuartoscuro)

Harold Azuara, actor de la serie Rosario Tijeras, compartió un emotivo video en TikTok para revelar que su papá falleció el pasado 6 de mayo. Aunque en un principio tenía pensado mantener el tema en privado, decidió hablar públicamente sobre su duelo luego de que su terapeuta le recomendara expresar sus sentimientos.

A través del clip, el protagonista de La CQ explicó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida y todavía intenta procesar la pérdida.

“Mi idea era no hablar del tema y seguir adelante, pero no he podido, han sido de los peores días de mi vida, y vengo de hablar con mi terapeuta, me dijo que era correcto contarlo y era una forma de intentar salir de esto. Hoy me siento más tranquilo”, mencionó en el post.

Durante el video, el exparticipante de MasterChef Celebrity, recordó la relación cercana que mantuvo con su padre desde la infancia, pese a que sus papás se separaron cuando él tenía apenas tres años, aseguró que siempre recibió cariño y apoyo de su parte.

“Tengo muchas historias con él, nos amamos mucho. Se divorciaron cuando tenía tres años, pero no importó, él siempre fue amoroso conmigo”, comentó mientras lloraba frente a la cámara.

El actor de Rosario Tijeras también confesó sentir arrepentimiento por algunas cosas que no pudo hacer junto a su papá, como abrazarlo más o pasar todavía más tiempo a su lado. Además, aprovechó para disculparse con personas que lo vieron recientemente y notaron un cambio en su actitud debido al duelo que atraviesa.

“Intento ser fuerte, nunca me había pasado algo así, hay días en los cuales solo estoy muy triste, pero quiero seguir adelante y de hacerlo sentir orgulloso”, agregó.

¿Cuál fue el último mensaje del papá de Harold Azuara?

Días antes de la noticia, Harold Azuara utilizó TikTok para promocionar uno de sus nuevos proyectos musicales, pues actualmente trabaja en el lanzamiento de su propio álbum.

Precisamente en esa publicación recibió lo que terminaría siendo la última interacción de su padre con él. El mensaje fue escrito el 5 de mayo, un día antes de su muerte.

“Te amo hijo, a mí me gusta mucho tu música”, escribió su papá.

Azuara aseguró que ese comentario tomó todavía más valor tras la pérdida y confesó que se convirtió en una de las razones para continuar con su carrera musical.

“Fue su última interacción conmigo y por eso no voy a dejar la música”, expresó Harold Azuara.

Harold Azuara (extrema derecha) participó en la obra de teatro 'El Favor'. (Foto: Cuartoscuro) (Pedro Anza)

¿Quién es Harold Azuara?

Harold Azuara es un actor, conductor y creador de contenido mexicano que logró ganarse el cariño del público gracias a su carisma, sentido del humor y participación en distintas producciones juveniles de televisión y plataformas digitales. Con el paso de los años se convirtió en una de las figuras jóvenes más reconocidas dentro del entretenimiento en México, especialmente entre las nuevas generaciones.

Nació el 13 de enero de 1997 en la Ciudad de México y desde temprana edad mostró interés por la actuación y la comedia. Su salto a la fama ocurrió cuando participó en el programa La CQ, durante la década de 2010. En la serie interpretó a Monche, uno de los personajes más populares gracias a sus ocurrencias, bromas y personalidad relajada.

El éxito de La CQ abrió las puertas para que Harold Azuara participara en otros proyectos de televisión como Rosario Tijeras junto a Bárbara de Regil, cine como la película ¿Quieres ser mi hijo? con Ludwika Paleta.

También trabajó como conductor y comenzó a desarrollar una fuerte presencia en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con humor, estilo de vida y experiencias personales.

Además de la actuación, Harold ha mostrado interés en la música y la producción de contenido digital. Su personalidad extrovertida y espontánea lo llevaron a colaborar con otros influencers y celebridades mexicana.