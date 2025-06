Bárbara de Regil asegura que J Balvin le hizo comentarios inapropiados: ‘No te dije nada malo’, responde él

La actriz Bárbara de Regil reveló que el cantante J Balvin le escribió comentarios inapropiados por mensaje luego de que lo conoció en una entrega de premios.

No es la única declaración que hizo la influencer fitness, pues recientemente declaró que el productor Memo del Bosque, quien murió el pasado 7 de abril, la acosó.

Ahora, el protagonista de sus revelaciones es el intérprete de la canción ‘+57′, a quien la protagonista de Rosario Tijeras tachó de tener pinta de delincuente.

Bárbara de Regil es una actriz e influencer mexicana. (Foto: Instagram @barbaraderegil)

¿Qué dijo Bárbara de Regil de J Balvin?

Bárbara de Regil participa en el reality show Secretos de parejas donde cuenta diferentes momentos de su vida y entre ellos está la conversación privada que inició el cantante J Balvin.

De acuerdo con la actriz mexicana, el colombiano le escribió para pedirle que “le entregue otro premio”, de manera inapropiada.

“Cuando entregué el premio a J balvin, me contacta por mensaje privado y me dice que se lo vuelva a entregar, ahí tengo las capturas de pantalla y yo dije ‘¿Vuélvemelo a entregar?’ Pues ganaste otro premio o qué“, declaró.

Después de unos momentos, al parecer el intérprete de ‘Ginza’ se arrepintió porque se dio cuenta de que de Regil era casada, eso dijo la famosa: “Luego de 17 minutos me dijo ‘Ah no, olvídalo, eres casada’, y yo le contesté que aunque no estuviera no era mi tipo”.

La influencer Bárbara de Regil le respondió que la apariencia de J Balvin le provoca querer entregarle, no un premio, pero sí sus objetos de valor: “A mí lo que me provoca de estar frente a él no es darle otro premio, es entregarle mi reloj, mi cartera y mis cosas”, dijo “¿Qué te pasa Bárbara? No te estoy diciendo nada malo, se puso a la defensiva“, respondió el cantante en la misma conversación, según la actriz.

Bárbara de Regil conoció a J Balvin en una entrega de premios. (Foto: Especial / Instagram: @barbaraderegil)

La mamá de Mar de Regil aseguró que no revela sus experiencias de vida con la intención de difamar y ofender, en cambio, lo hace porque son la verdad: “Me aventé a decir las cosas, nunca con la intención de dañar, ni de difamar, nada de eso, solo digo lo que pasó porque así fue, aunque lo nieguen, esa es la verdad y es bien sabroso decirlo”, dijo en un video compartido por Ventaneando.

¿Dónde ver el reality ‘Secretos de pareja’?

El reality show Secretos de pareja es un programa donde se invitaron a diferentes matrimonios pertenecientes al espectáculo, entre ellos Bárbara de Regil y Fernando Schoenwald, además de Poncho de Nigris y Marcela Mistral.

En el programa de TV hablan de sus vivencias durante su actual relación y de momentos que marcaron su vida desde la niñez mientras están en unas vacaciones en Bali.

El reality pertenece a Canela TV (mismo sitio donde pasan Secretos de villanas) y está disponible en su página oficial que no requiere de una suscripción con costo, además los puedes sintonizar desde la aplicación para dispositivos móviles. Asimismo, comparten clip con momentos destacados y fragmentos de los diferentes episodios en su cuenta oficial de YouTube.

Hasta el momento están disponibles 6 episodios y los capítulos se estrenan todos los jueves, estos pertenecen a la primera temporada del programa de TV.