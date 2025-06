Sergio Mayer reacciona a la polémica de Bárbara de Regil y Memo del Bosque: ‘Es cobarde y mezquino’

Bárbara de Regil acusó de acoso a Memo del Bosque en el reality show Secretos de parejas, aunque no sabía que el productor moriría antes del estreno del capítulo. La polémica ha causado todo tipo de reacciones y hasta el político Sergio Mayer dio su opinión.

La actriz de Rosario Tijeras ha dicho que todo ocurrió hace 15 años, cuando Memo del Bosque la citó en su oficina para ver un proyecto y la besó sin su consentimiento, lo cual le causó mucho impacto porque ella fue víctima de abuso sexual cuando era niña.

“Hace muchísimo tiempo, en un programa, me mandó a hablar a su oficina, para ‘ver más proyectos’, y se me lanzo a besos”, dijo en el reality.

En una conversación posterior con De Primera Mano, ella expresó que le habría gustado que Del Bosque viera el episodio de Secretos de parejas, para que viera que ya no tenía miedo: “Cuando se fue al cielo dije: ‘Chin’; chin por su familia, porque claro, es terrible que se haya ido por una enfermedad así, y también porque no lo vio, que tomé valor y que lo dije”.

Guillermo Pous, abogado de Vica Andrade (viuda de Memo del Bosque), dijo en sus redes sociales: “Nada más ruin y cobarde que tratar de ensuciar la impecable reputación de alguien quien no está para defenderse. Que quede claro, la calumnia, la difamación y la injuria tienen consecuencias legales…”.

El productor Guillermo del Bosque murió el 7 de abril de 2025. (Instagram @memodelbosquetv)

¿Qué dijo Sergio Mayer sobre las acusaciones de Bárbara de Regil contra Memo Del Bosque?

En una entrevista para Venga La Alegría, Sergio Mayer, productor de Solo Para Mujeres y amigo de Vica Andrade, dijo que estas acusaciones le parecían injustas para la familia de Memo:

“Lo que no se vale son los hijos, los ataques, porque tiene hijas pequeñas y escuchar cosas como esas, cuando su padre ya no está, y ya no puede defenderse, eso me parece un poco cobarde. Ya no viene al caso, es hasta mezquino hacer una declaración como esa”.

El exparticipante de La Casa de los Famosos México cree que ya no es el momento de realizar una acusación así: “Ya no está él para defenderse, para decir si es mentira o es verdad. Y si era mentira, creo que se debió de haber hecho una denuncia correspondiente, y si fuera cierto, hubiera pagado por lo que hizo”.

En marzo de 2017, Bárbara de Regil se casó con el abogado Fernando Schoenwald. (Foto: Especial / Instagram: @barbaraderegil

¿Cómo es la relación de Sergio Mayer con la familia de Memo Del Bosque?

Sergio Mayer contó que Vica Andrade es amiga suya y de su esposa Issabela Camil desde antes de su relación con Memo del Bosque, por lo cual fue invitado a la fiesta de 15 años de su hija Coral del Bosque, en la cual se vivieron momentos emotivos.

Al ver la foto de Memo del Bosque en la fiesta, Mayer se conmovió: “Yo lloré dos o tres veces, se me salieron las lágrimas cuando vi la foto, supe y sentí que Memo estaba presente, y con su foto estaban sus cenizas. Llegué a saludar a Vica justo ahí, en la foto, y la abracé, me dijo una cosa hermosa que me hizo un nudo en la garganta”.

Sergio Mayer también habló recientemente sobre el caso de abuso sexual de Alexa Hoffman, hija del actor Héctor Parra y hermana de Daniela Parra.

Cuando llegó el momento del vals, Coral bailó con sus hermanos y su mamá, Sergio también fue invitado a participar en el baile: “Por su puesto que tenía que bailar con ella, me abrazó Coral llorando y me dijo: ‘Me encantaría que él estuviera aquí’”.

Sergio reafirmó su apoyo a Vica Andrade y a los hijos de Memo del Bosque tras las declaraciones de Bárbara de Regil, agregó que sigue pendiente de ellos, ya sea en lo profesional o en lo personal, por la amistad que tiene con la familia del productor Memo del Bosque, quien falleció de cáncer.