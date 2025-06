¿Qué pasó entre Pati Chapoy y Cazzu? ‘Ha hecho una buena carrera en su país, pero en México le falta’

¡Can… can can can … can can…! La opinión de Pati Chapoy, conductora de Ventaneando, de nuevo fue tendencia, esta vez por considerar que la cantante argentina Cazzu no llenaría el Auditorio Nacional.

La ‘Jefa del Trap’ anunció su gira Latinaje En Vivo por su reciente material discográfico, la cual comienza en Argentina, donde ya tiene dos shows agotados; luego sigue por Uruguay y México (CDMX, Guadalajara y Monterrey), para continuar en Chile y tiene pendientes más fechas por anunciar.

Cazzu estuvo en México estos días, dio varias declaraciones a la prensa sobre su gira y su vida personal, además de que su hija Inti convivió con la familia de su expareja Christian Nodal; además, fue tema de conversación en Ventaneando, donde recientemente Pati Chapoy difundió su entrevista a Ángela Aguilar.

Pati Chapoy habló de Cazzu en la transmisión de su programa el 29 de mayo de 2025. (Foto: Especial El Financiero)

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre los conciertos de Cazzu en México?

Luego de que Cazzu reveló conciertos en tres ciudades de México, la periodista de espectáculos Pati Chapoy comentó en Ventaneando el pasado 29 de mayo que no consideraba oportuna su presentación en la sede de CDMX por ahora: “No creo que, desde mi punto de vista, alcance esta situación para llenar un Auditorio Nacional, igual estoy equivocada, ¿no?”.

Además, la conductora expresó que los conciertos de Cazzu en palenques le ayudarían a sumar fama en México: “Lo bueno que empieza a palenquear, si es lo que quieres, trabajar, pues hay que empezar a picar piedra”.

Recientemente, Pati Chapoy entrevistó a Ángela Aguilar, quien estuvo envuelta en una polémica con Cazzu. (Foto: Especial / Instagram: @chapoypati)

La gira Latinaje ya tiene dos fechas agotadas en el Movistar Arena en Buenos Aires. Cuando los otros presentadores le comentaron esto, Pati Chapoy respondió: “Una cosa es Buenos Aires y otra cosa es México, somos países muy diferentes, que ella ha hecho una buena carrera en su país, pero aquí, yo creo que le falta mucho”.

Para finalizar, su compañera Mónica Castañeda aseguró que el nombre de Cazzu se hizo popular gracias a su expareja: “La verdad es que sí se ha convertido o empezó a tener más nombre en México, a raíz de la presencia de Christian Nodal”.

Este 2 de junio, Ocesa celebró en redes sociales que los boletos destinados a la preventa de Cazzu en el Auditorio Nacional se agotaron en unas horas, “debido a la increíble demanda, tendremos segunda fecha”.

Cazzu no respondió directamente a lo que dijo Pati Chapoy, solo publicó en historias de Instagram su emoción por un nuevo show en el Auditorio Nacional.

Historias que subió Cazzu en Instagram donde agradeció por el 'sold out' en preventa. (Foto: Especial / Instagram: @cazzu)

¿Cuándo son los conciertos de Cazzu en México?

La argentina tiene cuatro conciertos en México, los boletos están a la venta en el sitio oficial de Ticketmaster. Todas las fechas tienen disponibilidad, solo la del 14 de octubre está por agotarse.

14 de octubre – Auditorio Nacional, CDMX Función con poca disponibilidad . Precios: $707.50 a $3,000 pesos mexicanos.

Función con . Precios: $707.50 a $3,000 pesos mexicanos. 15 de octubre – Auditorio Nacional, CDMX (Nueva fecha) . Precios: $707.50 a $3,000 pesos mexicanos. Varias secciones están disponibles.

. Precios: $707.50 a $3,000 pesos mexicanos. Varias secciones están disponibles. 16 de octubre – Auditorio Telmex, Jalisco . Precios: $878 a $1,300 pesos. Venta al 50%, aproximadamente.

. Precios: $878 a $1,300 pesos. Venta al 50%, aproximadamente. 18 de octubre – Auditorio Banamex, Monterrey. Precios: $950 a $1,500 pesos. Venta al 50%, aproximadamente.

El concierto de Cazzu del 14 de octubre de 2025 tiene poca disponibilidad al momento. La preventa fue este 2 de junio.

El concierto de Cazzu para el 15 de octubre de 2025 en el Auditorio Nacional aún tiene boletos en casi todas las secciones.

Cazzu ha vendido aproximadamente la mitad de las secciones en el Auditorio Banamex.