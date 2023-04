¿Quién es Cazzu, ‘Jefa del trap’ y pareja de Christian Nodal?

Cazzu sabía que quería dedicarse a la música desde los 15 años y hoy, a sus 29 años, es llamada la ‘Jefa del trap’ por ser una mujer que destacó en un género hasta entonces lleno de referencias masculinas. La artista argentina sostiene una relación con el mexicano Christian Nodal y anunció que está embarazada.

“¿No les parece que estoy cantando mejor? Es que yo siento que somos dos cantando ahora, como que algo está pasando; me hago ‘pis’ más seguido, pero bueno”, compartió Cazzu entre risas este 15 de abril en un concierto de su gira Nena Trampa Tour, luego de quitarse una abultada gabardina y mostrar su vientre.

En la misma noche, en México, Christian Nodal comentó el embarazo en su presentación en el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos, Aguascalientes: “Ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá”.

Cazzu anunció su embarazo en un concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires. (Foto: Twitter / @andrlll_)

¿Quién es Cazzu?

Julieta Cazzuchelli nació el 16 de diciembre de 1993 en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, es bisnieta de una modista, nieta de una jueza de paz, su mamá tiene pollerías en su lugar de origen y su papá le heredó su gusto por la música: era un camionero aficionado a la guitarra. Su hermana Flor Cazzuchelli es DJ y activista LGBT+.

Los temas de Cazzu se caracterizan por el empoderamiento de las mujeres y el desencanto del amor romántico, como en ‘Fulete’, donde canta: “Las nenas ya se cansaron del romantiqueo”. Se identifica en sus redes sociales y en su último álbum con una araña viuda negra.

Julieta comenzó a cantar desde los 11 años y a los 15 interpretaba cumbia santafesina. La intérprete de ‘Nena trampa’ estudió cine en la Universidad Nacional de Tucumán, durante sus inicios era conocida con el nombre artístico de Juli-K.

Hace unos años comentó que no acostumbra beber alcohol, es vegetariana y solo fuma tabaco armado.

Christian Nodal y Cazzu están por cumplir un año de noviazgo y viven juntos en Argentina. (Foto: Instagram @nodal)

Ha cantado con artistas como Bad Bunny, Los Ángeles Azules, Myke Towers, Maria Becerra, Dalex y Rauw Alejandro, además de ser nominada a distintas premiaciones entre las que destacan los Grammy Latino, los MTV European Music Awards, los Spotify Awards y los MTV Millennial Awards. Incluso tiene una colaboración con Bizarrap, con quien hizo ‘Music Sessions Vol. 32′.

Uno de sus álbumes es Una Niña Inútil, inspirado en poemas de Alfonsina Storni y en mayo de 2022 estrenó el tema ‘Jefa’, el primer corte de su disco Nena trampa, con el cual tiene una gira por Latinoamérica. En México se ha presentado en festivales como el Coca Cola Flow Fest.

¿Cómo llegó a la fama Cazzu?

Según contó al medio argentino La Nación, cuando se mudó a la región El Triángulo, en San Miguel de Tucumán, conoció la calle y el ambiente cumbiero, así que luego de incursionar en la cumbia, comenzó a fusionar diversos géneros latinoamericanos con el reguetón y posteriormente, en 2017, con el trap (un subgénero musical del rap).

“Siempre tuve ese cambio de personalidad absoluto donde puedo ser una bad bitch, un ángel, cantar folclore y pasar en un segundo a Pantera, era normal para mí, y después llegaba al estudio a cantar un flash re lady, tipo Karina La Princesita”, dijo a La Nación en 2020.

La rapera argentina Cazzu ha dado conciertos en México. (Foto: Instagram @cazzu)

Su disco debut fue lanzado en 2017, Maldade$, luego sumó fama con una colaboración con el rapero Khea con el tema ‘Loca’.

Cazzu y su amistad con Bad Bunny

Pronto, en esa época Cazzu conoció a J Balvin y Bad Bunny, incluso la artista salió con el ‘Conejo Malo’ en Buenos Aires, según relató con la cadena Telefé:

“Tuve una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no salió mal, salió bastante bien. Él era el otro Bad Bunny. Hoy ya ni me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, no era el Bad Bunny de ahora. No sé si nos acordamos de nosotros. Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Nos sacó un guardia, tuvimos que correr de hecho”.

En 2018 ella compartió escenario con Bad Bunny en un concierto en Argentina, cantó el tema ‘Loca’ y en cierto momento se dieron un beso, lo cual causó especulaciones sobre una relación, sin embargo, ella afirma que solo eran amigos.

“Hubo un momento donde sentí mucha presión porque había gente que decía que yo era la Bad Bunny mujer, y estaba muy lejos de sentirme un fenómeno como él. Me están poniendo una vara muy alta. Y con todas esas dudas confié en ellos, pero lo primero que hice fue decirles que yo en mi música hago lo que quiero, y esa es mi única condición”, dijo a La Nación en 2020.