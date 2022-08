Cazzu recuerda la cita que tuvo con Bad Bunny: ‘Nos sacó un guardia’

Aunque ahora a la cantante argentina Cazzu se le relaciona sentimentalmente con el exponente de regional mexicano Christian Nodal, quien incluso aclaró los rumores de un supuesto embarazo, la rapera ha salido con otras personas en el pasado, entre quienes destaca Bad Bunny, quien actualmente presenta su gira World’s Hottest Tour, que llegará próximamente a los escenarios de México.

Desde hace unos meses a Cazzu y Nodal se han visto caminando de la mano por Guatemala y en algunos de sus conciertos y, aunque no han confirmado su noviazgo, se sabe que pasan el tiempo juntos, como cuando un sacerdote afirmó que la pareja acudió al Convento La Merced. La intérprete de ‘Mucha data’ también lo defendió ante las críticas.

¿Cómo fue la cita de Cazzu y Bad Bunny?

Hace unos años, cuando ninguno alcanzaba la fama que actualmente tienen, Cazzu salió en una cita con Bad Bunny por Buenos Aires, en donde pasearon por la zona de Palermo. Una entrevista que ofreció a la cadena Telefé reveló los detalles del encuentro.

“Tuve una cita con Bad Bunny, por ejemplo, pero no salió mal. Salió bastante bien”, recordó Cazzu ante las cámaras el año pasado. La plática surgió luego de que los conductores le preguntaran sobre sus relaciones formales, por lo que aseguró que ha tenido solo un novio con el que duró cerca de tres años y hasta se lo presentó a sus papás.

Quien entonces afirmara que saldría con Maluma contó que todo ocurrió cuando ambos eran más jóvenes. “Él era el otro Bad Bunny. Hoy ya ni me acuerdo ni de su voz. Éramos bastante más chicos, no era el Bad Buny de ahora. No sé si nos acordamos de nosotros”.

En 2018 compartieron escena en un show en el que se besaron, aunque Cazzu no dijo la fecha de su salida. “Me acuerdo que saltamos la reja de un parque porque él quería entrar, pero estaba cerrado y no entendió por qué los parques se cierran en Argentina. Nos sacó un guardia, tuvimos que correr de hecho”.