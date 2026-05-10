¡Las ‘Águilas’ son finalistas! América vence a Toluca y buscará su tercer título de Liga MX Femenil

El Club América está en la gran final de la Liga MX Femenil. Las ‘Águilas’ de Ángel Villacampa vencieron a Toluca para ampliar la ventaja en el marcador global que ya habían conseguido tras la goleada sobre las ‘Diablas’ en el juego de ida.

Ahora, el equipo de Coapa espera al resultado del partido entre Rayadas de Monterrey y Pachuca, serie donde las ‘Diosas del Viento’ llevan ventaja, para conocer a su contendiente.

¿Cómo quedó América vs. Toluca en semifinales de la Liga MX Femenil?

En una tarde llena de goles, América derrotó 4-3 a Toluca y avanzó a la gran final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil por un abultado marcador global en su favor de 11-4.

Apenas al minuto 4, Gaby García abrió el marcador para las ‘Águilas’. La mediocampista azulcrema se levantó en el aire al filo del área y la mandó a guardar el balón con un potente remate de cabeza a cobro de un tiro de esquina.

Toluca reaccionó gracias a dos tantos de la francesa Faustine Robert, quien le dio momentáneamente la ventaja a las visitantes. Al 12’, marcó el empate en un ‘infernal’ despliegue en ofensiva tras la recuperación del balón. Le Sommer pasó a Muñoz, quien habilitó a Robert para definir de zurda.

Al 20’, la misma Robert convirtió un penal para el 1-2. La francesa engañó a la portera Itzel Velasco y había recortado un poco de la ventaja global que tenía el América.

Al minuto 34, América volvió a igualar el marcador parcial con un penal cobrado por Irene Guerrero. La mediocampista española optó por potencia y colocación, con lo que logró vencer a Valeria Martínez pese a que la portera del equipo mexiquense había adivinado el costado del cobro.

En el agregado del primer tiempo, Robert completó su triplete para devolverle la ventaja parcial y la esperanza a Toluca. La francesa recibió un apretado baló sobre la línea final, recortó hacia el centro y disparó cruzado para darle de nueva cuenta el momento anímico a las ‘Diablas’.

Con varios goles todavía por delante en el marcador global, Toluca no logró sostener ni siquiera la ventaja parcial y América reaccionó en la recta final del encuentro. Al minuto 75, Aylin Aviléz marcó el 3-3 para las ‘Águilas’ tras una extraordinaria jugada individual.

Ya en el tiempo de compensación, Alexa Soto anotó de zurda el 4-3 definitivo que selló el triunfo azulcrema y el pase a la final de la Liga MX Femenil. La estadounidense Giana Riley sacó centro desde el corredor del área y la joven canterana del América definió prácticamente sin portera.

Aunque América desconoce cuál será su rival en la gran final de la Liga MX Femenil, sabe que recibirá el partido definitivo en su cancha el próximo fin de semana, debido a que terminaron como líderes de la tabla general en la temporada regular.

Las azulcremas buscarán romper su mala racha en finales. Han estado en cuatro de las últimas cinco finales de la Liga MX Femenil, pero en todas terminaron como subcampeonas; dos de estas fueron ante Monterrey y una contra Pachuca.

El último campeonato del América fue en el Clausura 2023, cuando vencieron por un global de 4-2 a las ‘Diosas del Viento’.