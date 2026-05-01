Wall Street amanece con máximos históricos por negociaciones de paz entre EU e Irán: ¿Cuánto gana HOY?

Las negociaciones al interior de Wall Street se mantienen en niveles récord, gracias al optimismo que presenta el mercado en torno a ver una reanudación en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un alto al fuego en Medio Oriente, así como una reapertura del Estrecho de Ormuz.

El Nasdaq reporta un aumento de 1.08 por ciento, en los 25 mil 162.51 enteros, seguido por el S&P 500 que suma 0.61 por ciento, en las 7 mil 253.56 unidades, y el Dow Jones con 0.15 por ciento más, en los 49 mil 722.17 puntos.

“En cuanto a las relaciones entre Estados Unidos e Irán, en pocas palabras, cualquier acuerdo de alto al fuego será positivo para el mercado, mientras que cualquier reanudación de los ataques sería sustancialmente negativa#, dijo a Bloomberg Tom Essaye de The Sevens Report.

¿Cómo cotizan las bolsas en Europa HOY 1 de mayo?

Del lado Europa, el FTSE 100 de Londres baja 0.08 por ciento, en las 10 mil 370.14 unidades, mientras que los incrementos son de 1.41 por ciento para el 24 mil 292.38 enteros, le sigue el IBEX 35 de España con 0.78 por ciento, en las 17 mil 781.0 unidades, y el CAC 40 de Francia con 0.53 por ciento al alza, se coloca en los 8 mil 114.84 enteros.

Sin embargo, en el mercado de México ambas bolsas se mantendrán inactivas por el feriado que conmemora el Día del Trabajo este 1 de mayo.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo los crudos marcadores anticipan otra jornada de correcciones, luego de haber alcanzado niveles no vistos desde junio del 2022.

El West Texas Intermediate (WTI) desciende 3.30 por ciento y se ubica en los 101.65 dólares por barril y el referencial Brent que pierde 1.80 por ciento se coloca en los 108.44 billetes verdes por unidad.