¿Sheinbaum se reunirá con AMLO? Esto reveló la presidenta sobre su gira en Palenque, Chiapas

¿Hablarán del caso Rocha? Sheinbaum responde sobre supuesta reunión con AMLO en Chiapas. (Cuartoscuro)

¿Hablarán sobre la acusación contra Rubén Rocha Moya? La presidenta Claudia Sheinbaum viajará este 1 de mayo a Palenque, Chiapas, donde se ubica la quinta ‘La Chingada’ del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La visita al sureste del país provocó comentarios entre quienes señalan la posibilidad de un encuentro entre Sheinbaum Pardo y su antecesor en la Presidencia.

Algunas versiones destacan la reciente acusación contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza, senador; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, y otras siete personas vinculadas al gobierno sinaloense.

¿A qué viajará Claudia Sheinbaum a Palenque, Chiapas?

Ante cuestionamientos de medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la gira de trabajo en Chiapas será para la entrega de una obra.

“Voy a Palenque a la unión de los trenes del Interoceánico y el Maya”, comentó.

A la pregunta directa sobre si tendrá una reunión con el expresidente López Obrador, respondió: “No, claro que no”, declaró a Reforma.

De acuerdo con el programa de la gira presidencial, este viernes participará en la inauguración del parque ecoturístico “La Ceiba”, en Palenque, Chiapas, a las 17:15 horas.

El sábado 2 de mayo a las 11:00 horas participará en el anuncio de beca para estudiantes de licenciatura en Palenque, Chiapas.

Rocha Moya asegura que acusación de EU es un ataque a sus ‘emblemáticos liderazgos’

Después de que se conoció la acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya sostuvo que esta no solo va contra su persona, sino contra la Cuarta Transformación y los “emblemáticos liderazgos” del movimiento.

“Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa”, escribió en su cuenta de X.

Postura que replicó, a su manera, Enrique Inzunza, sin aclarar a quiénes se refiere con esos liderazgos.

Oposición aprovecha señalamientos contra Rubén Rocha

La oposición aprovechó la acusación contra Rubén Rocha y otros integrantes de Morena para impulsar la narrativa de que es un “narco partido” y reforzar desde México la presunta veracidad del supuesto contubernio entre ‘Los Chapitos’, Rubén Rocha Moya y altas esferas del gobierno.

El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó la desaparición de poderes en Sinaloa. Argumentó que “es una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”.

En tanto, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que Morena pierda su registro como partido político, lo que impediría su participación en la elección de 2027.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura clara ante este caso: no se protegerá a nadie, pero exige pruebas que respalden la acusación para proceder con la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses.

Además, advirtió que, si no se comprueban los señalamientos, considerará esta acción como un movimiento con fines políticos de Estados Unidos contra México.