Así fue la llamada entre Sheinbaum y Rocha Moya tras acusación de EU: ‘No hay nada que temer’

Sheinbaum confirmó que habló con el gobernador Rubén Rocha, luego de la acusación hecha por EU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que su Gobierno no encubrirá a ningún funcionario acusado de vínculos con el narcotráfico, aunque advirtió que no permitirá la injerencia extranjera, luego de que el gobierno estadounidense publicara ayer una acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su presunto vínculo con el Cártel de Sinaloa.

En su conferencia matutina de este jueves, la presidenta confirmó que habló por teléfono con el gobernador, a quien le manifestó que “si no hay nada, no hay nada que temer”.

“Le manifesté lo que manifiesto aquí: Si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas. Pónganse ustedes un ciudadano o ciudadana que no tenga un cargo de elección popular. Una detención sin pruebas. Pues no, ¿verdad? Es lo mismo para un gobernador, que en todo caso, primero tendría que haber un desafuero si es que se llegara a encontrar que hay alguna prueba en contra de él”, insistió.

El miércoles 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los cargos por los presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas contra diez funcionarios mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, un senador por Sinaloa y el alcalde de Culiacán, quienes presuntamente habrían facilitado las operaciones de Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa.

Al respecto, el gobernador Rocha Moya rechazó las acusaciones, las cuales calificó como un ataque contra su persona y contra el movimiento de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

A propósito de la acusación de EU contra 10 funcionarios mexicanos, entre quienes está el gobernador de Sinaloa y Enrique Inzunza, senador de Morena, Sheinbaum dijo que el gobierno mexicano no encubrirá a nadie que haya cometido delitos, pero pidió a la administración estadounidense presentar pruebas claras de las acusaciones que realizó.

Asimismo, en un comunicado previo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió 10 solicitudes de detención provisional con fines de extradición a EU, las cuales fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación.

Sheinbaum cuestionó este jueves que las autoridades estadounidenses publicaran la acusación, ya que se trata de un proceso confidencial.

¿De qué acusa EU a Rubén Rocha Moya?

La acusación de Estados Unidos señala que Rubén Rocha y el resto de funcionarios conspiraron con el Cártel de Sinaloa, permitiendo sus actividades con impunidad.

Específicamente, Rubén Rocha es señalado por los siguientes delitos:

Conspiración para la importación de narcóticos Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Según la autoridad de EU, Rocha habría recibido apoyo de la facción de Los Chapitos, quienes intimidaron a sus rivales políticos para que él ganara las elecciones a la gubernatura de Sinaloa y, ya como gobernador, el funcionario habría permitido la operación del cártel.

Además, se afirma que Rubén Rocha y otros agentes acusados abusaron de su autoridad en beneficio del Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos cuantiosos.