Sheinbaum critica pruebas de EU de presuntos sobornos a Rubén Rocha: ‘Llama la atención, es una hoja’

“No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones”, dijo antes de mostrar el documento. (Foto: EFE)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que las pruebas que adjuntó el gobierno de Estados Unidos en su acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es ‘una hoja de papel’.

En su conferencia matutina de este jueves 30 de abril, la mandatario se refirió a la acusación del Departamento de Justicia contra el gobernador Rocha Moya y otros nueve funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa.

Sheinbaum mostró el documento que presentó el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, en el que señala a los funcionarios y exfuncionarios de conspirar con líderes del Cártel de Sinaloa para importar presuntamente ingentes cantidades de heroína, cocaína o fentanilo a Estados Unidos a cambio de apoyo político.

‘Es una hoja de papel’, dijo Sheinbaum

La mandataria señaló que la prueba que presentó el gobierno de Donald Trump ‘es una hoja de papel’ en el que vienen los alías de varias personas señaladas de recibir sobornos de parte del Cártel de Jalisco, específicamente de Los Chapitos.

“No voy a juzgar, lo voy a poner para que ustedes tomen sus propias conclusiones”, dijo antes de mostrar el documento.

Recalcó que es necesario presentar pruebas contundentes, con forme a la legislación mexicana, para señalar a una perdona de algún delito.

“Nuestro sistema penal acusatorio ya no es como en el pasado, si no que tiene que haber pruebas contundents para que se gira un orden de aprehensión”, dijo.

En el documento, que se llama ‘Acusación de remplazo bajo reserva’, señala los supuestos sobornos de parte del crimen organizado a los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

“Es de llamar la atención, este es el unico documento que en este escrito lo ponen como un documento de prueba”, agregó. Luego mostró una imagen e una hoja de papel que tenía escrito los nombres de ‘Juanito’, ‘R1’ y ‘Tornado’.

“Es una hoja de papel, vean el papel, un papel”, señaló.

“Es una hoja de papel, vean el papel, un papel”, señaló Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum pide a EU pruebas en contra de Rubén Rocha Moya

En su conferencia de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que su gobierno no protegerá a nadie, sin embargo, tiene que haber pruebas o documentos que demuestren la culpabilidad de una personas.

“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, señaló la mandataria al leer un comunicado durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria subrayó que corresponde a la FGR determinar si existen elementos de prueba suficientes para proceder en territorio mexicano.

“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, sostuvo.

Según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, los funcionarios mexicanos que tendrían relación con el Cártel de Sinaloa son:

Rubén Rocha Moya - Gobernador de Sinaloa,

Enrique Inzunza Cázarez - Senador de Morena,

Enrique Díaz Vega - Exsecretario de Finanzas y Finanzas de Sinaloa,

Juan de Dios Gámez Mendívil - Alcalde de Culiacán,

Dámaso Castro Zaavedra - Vicefiscal de Sinaloa,

Gerardo Mérida Sánchez - Exsecretario de Seguridad de Sinaloa,

Marco Antonio Almanza Avilés - Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa,

Alberto Jorge Contreras Núñez, alias ‘Cholo’,

José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, y

Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’.

Con información de EFE